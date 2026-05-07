«Στη φάση αυτή, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός» διαβεβαίωσε χθες ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους αναφερόμενος στη συρροή κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Τα νέα που έφταναν από την περιοχή, ωστόσο, ενέτειναν την ανησυχία. Κατ’ αρχάς, ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε πως υπεύθυνη είναι η παραλλαγή του ιού των Ανδεων, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ενημέρωσε επίσης ότι υπήρξε και όγδοο κρούσμα, ένας ελβετός πολίτης που είχε αποβιβαστεί μαζί με τη σύζυγό του πριν γίνει γνωστή η συρροή και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Οπως αποκάλυψε όμως ισπανός επιβάτης στην «El Pais», μαζί με το ζεύγος των Ελβετών είχαν αποβιβαστεί στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου άλλοι 21 άνθρωποι, από την Αυστραλία, την Ταϊβάν, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ολλανδία, «που βρίσκονται διασκορπισμένοι και μέχρι πριν από τρεις μέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους».

Οι διεθνείς επιχειρήσεις ιχνηλάτησης για το ξέσπασμα που έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους πολλαπλασιάζονται. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά για το σενάριο ενός θρίλερ, ένα πολιτικό μπρα ντε φερ βρισκόταν χθες σε εξέλιξη ανάμεσα στην κυβέρνηση Σάντσεθ και την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων για το αν το «MV Hondius» θα έδενε εκεί ή όχι. Μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον, όταν το πλοίο αναχώρησε τελικώς από το Πράσινο Ακρωτήρι με προορισμό τις Κανάριες Νήσους, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters.

Υπενθυμίζεται πως Το κρουζιερόπλοιο απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής με περίπου 150 επιβαίνοντες από 23 διαφορετικές χώρες και προορισμό τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. Παρέμενε ωστόσο ακινητοποιημένο από την Κυριακή στα ανοιχτά τους.

Επειτα από αλλεπάλληλες συσκέψεις, η ισπανική κυβέρνηση αποδέχθηκε χθες το αίτημα του ΠΟΥ να οδηγηθεί το πλοίο «στο πλησιέστερο κατάλληλο λιμάνι της ΕΕ», που είναι στην πράξη η Γραναδίγια, στην Τενερίφη. Τρία ύποπτα κρούσματα πάνω στο πλοίο, τα δύο από αυτά μέλη του πληρώματος με συμπτώματα χανταϊού, ένας βρετανός γιατρός και ένας Ολλανδός, η τρίτη μία ασυμπτωματική γερμανίδα επιβάτιδα, η οποία είχε έρθει σε επαφή με άλλη Γερμανίδα που κατέληξε στο πλοίο, διακομίστηκαν χθες αεροπορικώς στην Ολλανδία.

Ενας ακόμα επιβάτης, Βρετανός, νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με την ισπανίδα υπουργό Υγείας Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, όλοι οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι ασυμπτωματικοί. Δύο ειδικοί λοιμοξιολόγοι ταξίδεψαν σε κάθε περίπτωση χθες από την Ολλανδία προς το πλοίο, όπου βρίσκεται ακόμα ένας γιατρός. Απαξ και δέσει το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη, «εντός τριών ημερών» θεωρητικά, η Μαδρίτη σχεδιάζει τη μεταφορά των 14 ισπανών επιβαινόντων στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη και τον επαναπατρισμό όλων των υπολοίπων – οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, διευκρίνισε η Γκόμεθ, η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους.

Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει το Hondius. Και δεν ήταν ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Το ένα από τα δύο αεροσκάφη με ύποπτα κρούσματα που απογειώθηκαν χθες από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό την Ολλανδία αναγκάστηκε να κάνει στάση ανεφοδιασμού στην Γκραν Κανάρια μετά την άρνηση του Μαρόκου. Στο μεταξύ, η KLM ανακοίνωσε πως η 69χρονη ολλανδή επιβάτιδα του πλοίου που κατέληξε από χανταϊό λίγες ημέρες μετά τον 70χρονο σύζυγό της επιβιβάστηκε στις 25 Απριλίου «για λίγο» σε πτήση της εταιρείας από το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία – λόγω της κατάστασης της υγείας της, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει.