Τρεις μήνες μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βινίσιους μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία τους, παραδεχόμενος πως οι δυο τους δεν είχαν την καλύτερη δυνατή επικοινωνία.

Η «Βασίλισσα» προετοιμάζεται για την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών του Champions League απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», θέλοντας να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Μαγιόρκα και να πάρει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο Μόναχο.

Αναφερόμενος στο συμβόλαιό του, τόνισε πως απομένει ακόμη ένας χρόνος στο τρέχον deal, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι επιθυμεί να παραμείνει στη Μαδρίτη, έχοντας και τη στήριξη του προέδρου των «μερένγκες», Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η συζήτηση στράφηκε και στον πρώην τεχνικό της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, με τον Βινίσιους να εξηγεί γιατί δεν τον αποχαιρέτησε δημόσια μέσω των social media. Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο περνούσε μια δύσκολη φάση, καθώς συμμετείχε σε πολλά παιχνίδια αλλά με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

«Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και ίσως τελικά να μην είχαμε την καλύτερη συνεννόηση», ανέφερε ωστόσο ότι μέσα από αυτή την εμπειρία έμαθε αρκετά πράγματα.

Παράλληλα, ο Βινίσιους αναφέρθηκε και στο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχε αντιδράσει έντονα μετά από αλλαγή του. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως εκείνη τη στιγμή έκανε λάθος και ότι ζήτησε συγγνώμη από όλους.

«Δεν ήταν μια καλή στιγμή. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε κάθε παιχνίδι, όμως όταν ηρεμείς μπορείς να καταλάβεις ότι ίσως έκανες λάθος. Είμαι ακόμη νέος και κάθε μέρα είναι μια εμπειρία για να γίνω καλύτερος».

