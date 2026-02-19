Νεκρός εντοπίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου, όταν τα ίχνη του χάθηκαν από την περιοχή της Γλυφάδας.

Η σορός του νεαρού αναγνωρίστηκε από τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες.

Το σώμα του είχε εντοπιστεί ήδη από το πρωί της περασμένης Κυριακής, μία ημέρα μετά την εξαφάνισή του, στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», κ. Γιαννόπουλος, επιβεβαίωσε με δήλωσή του τον θάνατο του 26χρονου και την αναγνώριση της σορού από τη μητέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη, ενώ ο οργανισμός είχε ενημερωθεί στις 18 Φεβρουαρίου για την εξαφάνισή του.

Στην ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ανέφερε ότι τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στη Γλυφάδα. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις πως η ζωή του ενδέχεται να βρισκόταν σε κίνδυνο.