Το Ντουμπάι βρίσκεται στο επίκεντρο έντασης, καθώς drones έχουν συντριβεί κοντά στο αεροδρόμιο, στο λιμάνι και στην οικονομική συνοικία της πόλης. Οι αρχές έχουν ακυρώσει πτήσεις και εκδίδουν καθημερινές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους να «μένουν μακριά από τα παράθυρα», ενώ τουρίστες συλλαμβάνονται με την υποψία ότι βιντεοσκοπούν επιθέσεις με πυραύλους.

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, η εικόνα του Ντουμπάι ως ασφαλούς προορισμού αμφισβητείται. Παρά τις διαβεβαιώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά, η πραγματικότητα δείχνει διαφορετική.

Επιθέσεις και αναταραχή στο εμιράτο

Καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα του Ντουμπάι έχει αντιμετωπίσει περισσότερους από 260 βαλλιστικούς πυραύλους, 15 πυραύλους cruise και 1.514 drones. Μέχρι τις 10 Μαρτίου, το σύστημα είχε αναχαιτίσει πάνω από το 90% των εισερχόμενων απειλών, ωστόσο ορισμένες κατάφεραν να πλήξουν στόχους στην πόλη.

Μαύρος καπνός κάλυψε το Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι μετά από πτώση συντριμμιών drone, ενώ άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε κτίριο κοντά στο Creek Harbour. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά όταν δύο drones κατέπεσαν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.

Πλήγμα στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις

Το Ντουμπάι, που έχει χτίσει φήμη ασφαλούς προορισμού σε μια ταραγμένη περιοχή, βλέπει ήδη τον τουρισμό του να πλήττεται. Η Middle East Travel Alliance δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph ότι όλες οι μελλοντικές κρατήσεις από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ακυρωθεί. Παράλληλα, αυξανόμενος αριθμός αεροπορικών εταιρειών, όπως οι British Airways, Aegean Airlines και Air Canada, έχουν ακυρώσει πτήσεις.

Επιχειρήσεις υψηλού προφίλ απομακρύνουν προσωπικό, μετά την ανακοίνωση του κοινού στρατιωτικού επιτελείου του Ιράν ότι θα στοχεύσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Bloomberg, η Citigroup, η Standard Chartered και το London Stock Exchange Group έχουν επιτρέψει στους υπαλλήλους τους να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Η εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα

Παρά τα περιστατικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχεί μια διαφορετική αφήγηση. Βίντεο στο Instagram με τίτλους όπως «Δεν φοβάσαι που ζεις στο Ντουμπάι;» επιχειρούν να καθησυχάσουν το κοινό, ενώ εμφανίζονται πλάνα του ηγέτη σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ με τη φράση «Ξέρω ποιος μας προστατεύει».

Οι influencers της πόλης λειτουργούν υπό αυστηρή νομοθεσία, με υποχρέωση εμπορικής άδειας και άδειας E-Media από το Συμβούλιο ΜΜΕ των ΗΑΕ. Οι αρχές δηλώνουν ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αποτροπή «παραπλανητικού περιεχομένου» και στη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων.

Αυστηρός έλεγχος πληροφορίας

Το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι προειδοποίησε για «παρωχημένα» και «παραπλανητικά» βίντεο, ζητώντας από το κοινό να στηρίζεται μόνο σε επίσημες πηγές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «θα κινηθούν νομικές διαδικασίες κατά όσων δημοσιεύουν ή αναδημοσιεύουν υλικό που παραβιάζει τη νομοθεσία των ΗΑΕ».

Δύο εβδομάδες αργότερα, 21 άτομα κατηγορήθηκαν βάσει των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός Βρετανού τουρίστα που συνελήφθη επειδή φέρεται να μαγνητοσκόπησε πύραυλο πάνω από την πόλη. Η επικεφαλής της οργάνωσης Detained in Dubai, Ράντα Στίρλινγκ, δήλωσε ότι ο άνδρας διέγραψε αμέσως το βίντεο, ωστόσο παραμένει υπό δίωξη.

Αντιδράσεις και ανησυχία

Η Στίρλινγκ τόνισε ότι η προειδοποίηση της κυβέρνησης δείχνει πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν αποτελούν τόσο «ελεύθερη κοινωνία» όσο πιστεύουν ορισμένοι επισκέπτες. Όπως είπε, «η εικόνα του Ντουμπάι ως κοσμοπολίτικου ασφαλούς καταφυγίου συγκρούστηκε με την πραγματικότητα των αυστηρών νόμων περί κυβερνοεγκλήματος».

Παρά τις προσπάθειες των αρχών να διατηρήσουν την αίσθηση κανονικότητας, αρκετοί κάτοικοι και επενδυτές εγκαταλείπουν την πόλη. Ηθοποιοί όπως η Λίντσεϊ Λόχαν, που στο παρελθόν εξυμνούσε την ασφάλεια του Ντουμπάι, έχουν επιστρέψει στις ΗΠΑ. Άλλοι, όπως Βρετανοί επιχειρηματίες, επέλεξαν να φύγουν με ιδιωτικά αεροσκάφη, ενώ μεσίτες στο Λονδίνο αναφέρουν αύξηση ενδιαφέροντος για ακίνητα από όσους θέλουν να επιστρέψουν από τον Κόλπο.

«Η σύγκρουση αποτέλεσε μια απότομη υπενθύμιση της πραγματικότητας για όσους είχαν προσελκυσθεί στο Ντουμπάι λόγω του φορολογικού καθεστώτος και του τρόπου ζωής», δήλωσε ο Μαρκ Πόλακ, συνιδρυτής της Aston Chase.