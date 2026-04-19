Μια σπουδαία στιγμή ανθρωπιάς και σεβασμού χάρισαν οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Σοσιεδάδ μετά την κατάκτηση του Copa del Rey, αφιερώνοντας το τρόπαιο στη μνήμη του Αϊτόρ Ζαμπαλέτα, του φιλάθλου που δολοφονήθηκε το 1998 από οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ζαμπαλέτα ήταν μόλις 28 ετών όταν ταξίδεψε στη Μαδρίτη στις 8 Δεκεμβρίου 1998 για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα απέναντι στην Ατλέτικο, στο «Βιθέντε Καλντερόν», για το Κύπελλο UEFA. Εκείνο που ξεκίνησε ως μια ποδοσφαιρική βραδιά κατέληξε σε τραγωδία, καθώς δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι από μέλος ακροδεξιάς οπαδικής ομάδας που συνδεόταν με τους ultras των «ροχιμπλάνκος».

Ο θάνατός του αποτέλεσε σημείο καμπής για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας στην Ισπανία, φέρνοντας αυστηρότερα μέτρα και αλλαγές στον τρόπο δράσης των αρχών απέναντι στο φαινόμενο των οργανωμένων επεισοδίων.

Hoy, los jugadores de la Real Sociedad han dedicado la Copa a Aitor Zabaleta, hincha vasco asesinado por el Frente Atlético. Enormes. pic.twitter.com/2YKvLXKyLj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 18, 2026

Η σχέση ανάμεσα στις δύο ομάδες έκτοτε παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένη, με κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση να συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ένταση στις εξέδρες.

Το βράδυ του Σαββάτου (18/4), η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το Copa del Rey, σε έναν τελικό όπου η παρουσία της μνήμης του Ζαμπαλέτα ήταν έντονη από την αρχή μέχρι το τέλος.

Πριν τη σέντρα, οι φίλοι της Σοσιεδάδ ανάρτησαν εντυπωσιακό πανό με το πρόσωπό του, συνοδευόμενο από το έμβλημα του συλλόγου και σύμβολα της Χώρας των Βάσκων, τιμώντας τον αδικοχαμένο οπαδό.

The tifo displayed by Real Sociedad supporters at the Copa final in honor of Aitor Zabaleta. Zabaleta was a Real Sociedad supporter who was stabbed to death in Madrid ahead of a Liga match in 1998. pic.twitter.com/fCsniEYpGT — total Barça (@totalBarca) April 19, 2026

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας φόρεσαν φανέλες με το όνομά του και τον αριθμό «12», ενώ ο αρχηγός Μικέλ Οϊαρθάμπαλ σήκωσε ψηλά τη φανέλα προς την εξέδρα, σε μια εικόνα που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Η κίνηση της Σοσιεδάδ απέδειξε πως το ποδόσφαιρο μπορεί να θυμάται, να τιμά και να στέκεται απέναντι στη βία, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη όσων χάθηκαν άδικα.