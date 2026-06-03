Από τη μέρα που παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ οι εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς είναι καθημερινά καταιγιστικές. Οι εσωκομματικές γκρίνιες στα κόμματα που προϋπήρχαν εκείνου του Αλέξη Τσίπρα παράγουν εκκωφαντικό θόρυβο.

Συζητήσεις μέχρι και για αυτοδιάλυση κάποιων γίνονται δημόσια. κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύονται. Οι ανησυχίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έχει φτάσει στο σημείο να επιτίθεται στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν κρύβονται. Η σειρά των κομμάτων στα γκάλοπ αλλάζει, ενώ ορισμένες κοινοβουλευτικές δυνάμεις φλερτάρουν με τη δημοσκοπική τους εξαφάνιση. Η αναδόμηση του ευρύτερου προοδευτικού πόλου έχει ξεκινήσει.

Το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας, όμως, δεν φαίνεται προς το παρόν να μπορεί να του προσφέρει διέξοδο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια. Οι μετρήσεις οι οποίες δημοσιεύονται την τρέχουσα περίοδο επιβεβαιώνουν αυτό που γνωρίζουν από την επαφή τους με την κοινή γνώμη τα περισσότερα στελέχη του: δεν έχει βρεθεί ακόμη το πρόσωπο που θα οδηγήσει την Κεντροαριστερά σε ένα μέλλον το οποίο θα μοιάζει με το ένδοξο παρελθόν της.

Ο κατακερματισμός παραμένει, αν δεν εντείνεται. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες που θα γοητεύσουν σημαντική μερίδα του εκλογικού σώματος λείπουν. Προγραμματικές προτάσεις δεν ακούγονται. Τίποτα δεν δείχνει πως είναι έτοιμη να ξαναγίνει υπολογίσιμος αντίπαλος της Κεντροδεξιάς. Γιατί ψάχνει ακόμη έναν επικεφαλής ικανό να πείσει για την καταλληλότητά του για την πρωθυπουργία.