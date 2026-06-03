Η ψήφος της ΑΕΚ υπέρ της παραμονής του Στεφάν Λανουά αποτελεί μία μεγαλοπρεπέστατη ανακολουθία της ΠΑΕ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, καταγράφηκαν πολλές διαμαρτυρίες των Κιτρινόμαυρων εις βάρος του γάλλου αρχιδιαιτητή και των διαιτητών. Αξίζει λοιπόν να υπενθυμίσω τι έχει πει ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος και όχι… εγώ.

Αρχικά στις 31/12/2025 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου: «Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή… Το γεγονός ότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι όλα είναι καλά, όπως λέει ο κ. Λανουά…».

Πριν από έξι μήνες λοιπόν η ΑΕΚ έλεγε πως τα πράγματα δεν είναι καλά, αντίθετα με τα όσα υποστήριζε ο κ. Λανουά.

Λίγες μέρες μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος, στην απολογία του στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ στις 11 Φεβρουαρίου του 2026, είχε τονίσει: «Γίνεται συζήτηση με τον κ. Λανουά. Το παιχνίδι θα είναι 50-50 είπαν και το ίδιο είπε και ο διαιτητής πριν απ’ τον αγώνα. Μην ακούτε τις φήμες είπε. Εγινε μακελειό με φάσεις… Ηταν 21 φάσεις που δεν δόθηκαν. Με πέναλτι περίεργα…».

Την ίδια μέρα, μάλιστα, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε προσθέσει: «Καταγγείλαμε τον κ. Λανουά στην επιτροπή δεοντολογίας λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν ότι δήθεν προπηλακίστηκε. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής».

Την Τρίτη, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου ψήφισε υπέρ της παραμονής του Στεφάν Λανουά. Ψήφισε υπέρ της παραμονής του γάλλου αρχιδιαιτητή – για να μη… συνταχθεί, όπως θέλουν να λένε, με τον Ολυμπιακό, αν και θα μπορούσε να διαχωρίσει τη θέση της με ένα «λευκό» – ο οποίος πήγε να της κάνει όχι μία, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον έξι φορές «ζημιά» κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος που κατέκτησε (σύμφωνα με όσες φορές φώναξε η ΑΕΚ), αλλά και να την «καταστρέψει» με την ιστορία του προπηλακισμού!