Σε τροχιά σταθεροποίησης φαίνεται πως μπαίνει σιγά-σιγά η αγορά στα μεγάλα σουπερμάρκετ, καθώς τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Μάιο του 2026 δείχνουν ότι το μεγάλο κύμα των ανατιμήσεων έχει αρχίσει να φρενάρει.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ετήσιος πληθωρισμός στο ράφι έκλεισε στο +1,14% (σε σχέση με τον περσινό Μάιο), ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο, η αύξηση ήταν πολύ μικρή, της τάξης του 0,29%. Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 10 παρουσιάζουν αύξηση και οι 13 μείωση.

Το παράδοξο με τα οπωροκηπευτικά

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι η ακρίβεια πλέον δεν διαχέεται σε όλο το καλάθι, αλλά είναι «εντοπισμένη». Σχεδόν η μισή από την πληθωριστική πίεση που νιώθουμε στην τσέπη μας προέρχεται αποκλειστικά από μία κατηγορία: τα Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά, που έκαναν άλμα +8,59%.

1. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Κατεψυγμένα: -4,37%

• Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,20%

• Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -1,92%

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -1,42%

• Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής: -1,41%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

2. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +8,59%

• Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,05%

• Αλλαντικά: +4,14%

• Φρέσκα Κρέατα: +3,64%

• Έτοιμα γεύματα: +3,64%

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαίου 2026, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά, και στην καθυστέρηση στη νέα σοδειά των εποχικών ειδών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, οι 22 κατηγορίες εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών, καταγράφουν συνολικό πληθωρισμό μόλις 0,45%.

Γιατί κρατάνε άμυνα οι τιμές στα σουπερμάρκετ;

Η έρευνα εξηγεί ότι οι μεγάλες αλυσίδες καταφέρνουν να συγκρατούν τις τιμές για τρεις βασικούς λόγους:

• Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.