Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε επίσημα τη νέα της εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27, επιλέγοντας να διατηρήσει το κλασικό λευκό χρώμα, αλλά με αρκετές αισθητικές διαφοροποιήσεις που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Οι «μερένχες» προέρχονται από μία ακόμη χρονιά χωρίς τίτλο σε Ισπανία και Ευρώπη, γεγονός που έχει αυξήσει την πίεση και την ανάγκη για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή της περασμένης σεζόν, η ομάδα δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στους στόχους της, με αποτέλεσμα τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανανέωσης, η Ρεάλ αποκάλυψε και τη φανέλα που θα φορά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παραδοσιακή λευκή βάση παραμένει, ωστόσο στο γιακά και στα τελειώματα των μανικιών έχουν προστεθεί πράσινες λεπτομέρειες, ενώ στους ώμους ξεχωρίζουν οι χαρακτηριστικές τρεις ροζ ρίγες της Adidas.

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει την ιστορική ταυτότητα του συλλόγου με πιο σύγχρονες χρωματικές επιλογές, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στην εικόνα της «βασίλισσας» ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.