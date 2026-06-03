Οι θρησκευτικές παραδόσεις ανά τον κόσμο είναι σπαρμένες με θαύματα. Νεκροί που επιστρέφουν από τους αιώνιους λειμώνες. Παράλυτοι σηκώνονται και περπατούν. Τυφλοί που βλέπουν. Λεπροί παίρνουν την όψη τους πίσω. Βαριά άρρωστοι που βρίσκουν την ίαση. Ομως κανένας, θεός ή άγιος, δεν έχει δώσει μαλλιά σε φαλακρό. Το θαύμα που θα έριχνε στα γόνατα ακόμα και τους άπιστους. Γιατί υπάρχουν και οι κακεντρεχείς που λένε ότι ο αόμματος είχε την όρασή του και ο παράλυτος έπαιζε μπάλα δυο μέρες πριν από το θαύμα.

Αλλά ποιος θα τολμούσε να θέσει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, αν έβλεπε ένα φαλακρό κρανίο να καλύπτεται, μέσα σε μία στιγμή, από δασύτριχη στρώση; Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έμενε χώρος για τις γιαγιάδες στην Τήνο. Κάτω από τον ήλιο του Δεκαπενταύγουστου θα ήταν μία ατελείωτη σειρά από άνδρες που περιμένουν καρτερικά, αλείφοντας με αντηλιακό τη φαλάκρα τους. Οχι, κάνω λάθος. Ελάχιστοι θα πήγαιναν. Οι φαλακροί έχουν και μία αξιοπρέπεια. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που στη θρησκευτική παράδοση δεν αναφέρεται το θαύμα της καράφλας. Κανένας φαλακρός δεν σπάραξε, δεν ικέτευσε, ζητώντας πίσω τα μαλλιά που έχασε. Γιατί η τριχόπτωση είναι ο τρόπος με τον οποίο η ζωή σου διδάσκει την έννοια του εφήμερου και τη ματαιοδοξία του καθρέφτη.

Πριν από λίγες μέρες ο Αδωνις Γεωργιάδης, σε μία αυθόρμητη εξομολόγηση, χαρακτήρισε, εμμέσως πλην σαφώς, κακομοίρηδες όλους εμάς του Τάγματος των Φαλακρών. Μίλησε για την εμφύτευση μαλλιών στην οποία υποβλήθηκε. Και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο να νιώθεις κακομοίρης όταν μπορείς να βελτιώσεις την εμφάνισή σου. Μεταξύ μας, όσο και αν με ενόχλησε, δεν μπορώ να τον αδικήσω. Αν η τριχόπτωση σε κάνει να αισθάνεσαι κακομοίρης, καλά κάνεις και το αντιμετωπίζεις. Είσαι και δημόσιο πρόσωπο, παίρνεις κρίσιμες αποφάσεις, δεν θέλουμε να αποκτήσεις ναρκισσιστικό τραύμα.

Ομως από την άλλη, αν δεν σταθείς αντρίκια μπροστά στον καθρέφτη βλέποντας το μέτωπο να μεγαλώνει, έχεις χάσει κάτι από την πραγματική γεύση της ζωής. Και ξέρεις κάτι; Ακόμα και αν αποκτήσεις αφάνα, κάπου στο βάθος του μυαλού σου υπάρχει ένας άνθρωπος που θυμάται ακριβώς πότε άρχισε να χάνει τα μαλλιά του. Και αν κοιτάξεις πιο βαθιά, θα βρεις μια απώλεια που ποτέ δεν συμφιλιώθηκες πραγματικά μαζί της.

«Σε έστησαν σε μια γωνιά»

Στην αλάνα. Στίχοι του τεράστιου Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μουσική του Γιάννη Σπανού. Ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα. «Σε έστησαν σε μια γωνιά και ήσουνα νέο παλικάρι». Το ακούω σε λούπα στο Spotify και σκέφτομαι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από τη μια ο Μητσοτάκης που τον θέλει εκτός αγώνα γιατί ο Τσίπρας λειτουργεί καλύτερα ως σκιάχτρο για τους κεντρώους. Από δίπλα ο Τσίπρας που θέλει να του δαγκώσει το χωράφι και να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι για τον εαυτό του. Και από την άλλη ο Δούκας που, αφού δεν κατάφερε να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θέλει να αλλάξει το χαλιφάτο. Ο Ανδρουλάκης είναι το τέλειο θύμα των ημερών. Αλλά, δυστυχώς για τον ίδιο, δεν του φταίνε μόνοι οι άλλοι. Είχε στη διάθεσή του και τον χρόνο, αλλά και την εξουσιοδότηση της βάσης για να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Δεν τα κατάφερε. Την πάτησε με τον Δούκα, προδόθηκε και από τις προσωπικές του επιλογές. Οχι, δεν είναι αργά για δάκρυα. Ποτέ δεν είναι.

Ποιος έφτιαξε τη σύμβαση;

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, συνολικού κόστους 155 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις καθώς απεκρύβη η καταδίκη ανωτάτων στελεχών της ισπανικής εταιρείας στη χώρα τους, για συμμετοχή σε καρτέλ, δωροδοκίες και στήσιμο διαγωνισμών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εξ όσων πληροφορούμαι, από πηγή που γνωρίζει καλά το θέμα, ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκαφών ελέγχεται και για την επιχειρησιακή του επάρκεια. «Είναι καλά για… ψεκασμούς, αλλά όχι για πυρόσβεση». Ε, εδώ αξίζει να ρωτήσεις ποιος έφτιαξε τη σύμβαση και έθεσε τις προδιαγραφές. Και μετά, αν ανοίξει η κουβέντα, να ρωτήσεις και γιατί, ο συντάκτης της σύμβασης, απέκρυψε τα νομικά προβλήματα της συγκεκριμένης εταιρείας. Και για το τέλος, αξίζει να μας πει κάποιος από το Μαξίμου αν όλοι αυτοί που εμπλέκονται στη σύμβαση απολαμβάνουν ακόμα την εμπιστοσύνη του επιτελικού κράτους.

Η star της ημέρας

Η Εφη Αχτσιόγλου μάζεψε τα προσωπικά της αντικείμενα, αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά και εγκατέλειψε τη βουλευτική της έδρα. Θα πάει στου Τσίπρα, αλλά μέχρι τότε μπορεί να κυκλοφορεί εντίμως και αξιοπρεπώς. Οι υπόλοιποι σύντροφοί της δεν το έκαναν. Θα μου πείτε ότι έχει δικηγορικό γραφείο και δουλειά. Οι άλλοι δεν έχουν. Ολα για το μεροκάματο γίνονται.