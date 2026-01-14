Μία νέα τηλεοπτική κόντρα πυροδότησε το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος των αγροτών από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης καβγάδισαν στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής.

Όλα άρχισαν όταν ο κύριος Καιρίδης ανέφερε: «Επειδή είμαι και από τη Θεσσαλονίκη, και μας έχετε πάρα πολύ ταλαιπωρήσει πολύ…». Τότε, ο Κώστας Ανεστίδης απάντησε: «Και καλά σας κάναμε, καλά σας κάναμε»!

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Άκης Παυλόπουλος, ρώτησε: «Γιατί; Γιατί καλά του κάνατε;», ο κύριος Καιρίδης είπε:«Σε εμάς καλά κάνατε; Στον ελληνικό λαό; Ταλαιπωρείτε τον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό ζητάτε τα χρήματα, γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτά που ζητάτε…» ενώ ο κύριος Ανεστίδης επέμεινε «Να μιλήσουμε επί της ουσίας; Πετάτε την μπάλα στο καναβάτσο, κύριε Καιρίδη»!

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τετάρτη, στις 11:30, έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων, με αντικείμενο προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή ρυθμίσεων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Χθες πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη αντιπροσωπείας αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.