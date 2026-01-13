Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (13/1) στον «αέρα» εκπομπής της ΕΡΤ, ανάμεσα σε αγροτοσυνδικαλιστές, με ανταλλαγή βαριών εκφράσεων.

Στην εκπομπή συμμετείχαν ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και ο Χρήστος Τσιλιάς, γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Η αντιπαράθεση σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αντιπροσωπείας αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Μαρούδας εκπροσωπεί τα αγροτικά μπλόκα που έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, ενώ ο κ. Τσιλιάς εκείνα που προτίθενται να δώσουν το «παρών». Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στον διάλογο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μεσημέρι. Ο Ρίζος Μαρούδας αντέδρασε γελώντας στον αέρα και υποστήριξε ότι, κατά την άποψή του, τα περίπου 30 μπλόκα που επικαλέστηκε ο συνομιλητής του δεν υφίστανται, αλλά πρόκειται για μεμονωμένους αγρότες.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Τσιλιά, με αποτέλεσμα η συζήτηση να εξελιχθεί σε οξύ λεκτικό επεισόδιo.

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα.

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους.

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του.

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό.

Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια.

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε εκ νέου λίγο αργότερα, όταν ζητήθηκε από τον κ. Τσιλιά να απαντήσει στις δηλώσεις του κ. Μαρούδα σχετικά με το πόσα μπλόκα εκπροσωπούνται τελικά στη σημερινή συνάντηση.

«Ζητήσαμε τη συνάντηση την Τετάρτη, έγινε αποδεκτή για την Τρίτη, το Σάββατο ήξερε και ο υπουργός και η κυβέρνηση ότι θα πάμε με δύο επιτροπές, αυτό το απέρριψαν, μας έβαλαν για μια ώρα διάλογο προσχηματικό. Είπαμε ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα προϊόντα, όλες οι περιοχές του πρωτογενούς τομέα, αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης την οποία δεν τηρεί γιατί αυτούς που μαζεύει και συναντά σήμερα δεν εκπροσωπεί ούτε όλους τους κλάδους, ούτε όλες τις περιοχές», είπε ο κ. Μαρούδας.

Τότε, επενέβη ο κ. Τσιλιάς λέγοντας: «Πότε θα σοβαρευτείς; Είσαι αγρότης; Φτάνει αυτό το παραλήρημα». «Συμφωνήθηκε κάτι που η κυβέρνηση δεν το τήρησε. Μην μας λέει ότι δεν χωρά η αίθουσα γιατί εκεί μέσα μαζεύεται το υπουργικό» συνέχισε ο κ. Μαρούδας.