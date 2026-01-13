Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να συνεχιστεί ο διάλογος με τον πρωτογενή τομέα.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να συμμετάσχουν, υποστήριξαν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Τόνισαν ότι «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο», υπενθυμίζοντας πως η πρόσκληση της κυβέρνησης περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, λόγω αδυναμίας συγκρότησης ενιαίας επιτροπής.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν ότι ο διάλογος «γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτοντας πως «κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην παραστούν στη συνάντηση, μετά από συσκέψεις στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση οφείλεται σε διαφωνίες σχετικά με τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αντιπαράθεση για τη σύνθεση των επιτροπών

Η ένταση προέκυψε όταν η κυβέρνηση ζήτησε δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Παρά ταύτα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας» και αποδέχθηκε την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων στα 25 άτομα.

Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν ότι «η προσπάθεια διαλόγου τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική ευθύνη μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα», οι οποίοι –όπως ανέφεραν– χρησιμοποιούν τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και κατηγορούν την κυβέρνηση για χειρισμούς που οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Παρά την ένταση, η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί τα Πράσινα Φανάρια και έξι ακόμη μπλόκα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι το ανώτατο όριο συμμετεχόντων τέθηκε εξαρχής για να διασφαλιστεί ουσιαστικός διάλογος, ενώ αποδέχθηκαν την αύξηση στους 25 εκπροσώπους.

Το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, αν και δηλώνει θετικό στον διάλογο με τον πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη «προκειμένου να μην υπάρξει καμία προσχηματική δικαιολογία» μετά τις αντιδράσεις παραγωγών από το μπλόκο της Νίκαιας για την παρουσία Κρητικών.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον στα διόδια, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Παράλληλα, εξετάζονται νέες μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο Αγρίνιο.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας δεν θα μεταβούν στην Αθήνα, θεωρώντας τον διάλογο προσχηματικό. Αποφάσισαν εκ νέου αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού και του παραδρόμου Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά.

Αντίστοιχα, στον Προμαχώνα αποφασίστηκε επ’ αόριστον αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά, ενώ κατά διαστήματα θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα ΙΧ οχήματα.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά και να μην συμμετάσχει στον διάλογο, διαφωνώντας με τους όρους που τέθηκαν από την κυβέρνηση. Για τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες συλλογικές αποφάσεις για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου

Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζεται ότι «θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων». Σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης είναι οι Αρχές.