Απέχουν από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας, και της Κρήτης.

Συγκεκριμένα οι αγρότες αποφάσισαν να μην συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ραντεβού της Τρίτης. Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Το ίδιο διαμηνύθηκε και από τα μπλόκα της Κρήτης.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τη σύσκεψη των αγροτών, έγινε πρόταση να μην γίνει το ραντεβού στο Μαξίμου και αντί για αυτό, να δοθεί το έναυσμα για κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Η άρνησή μας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έγινε αποδεκτή η σύνθεση των επιτροπών έτσι όπως εμείς το ζητήσαμε», ανέφερε ο Κώστας Χατζής, εκπρόσωπος του μπλόκου Νίκαιας μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης, από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζεται ότι οι προγραμματισμένες συναντήσεις για τη μια και τις τρεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, παρά την αναμενόμενη απουσία των Θεσσαλών αγροτών.

Συγκεκριμένα σχολιάζοντας το «όχι» από το μπλόκο της Νίκαιας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν πρότεινε δύο διαφορετικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, αλλά συμφώνησε στο αγροτικό αίτημα για δύο διαφορετικές συναντήσεις.

«Η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως γράφεται τώρα ή ακούγεται σε διάφορα ζωντανά σε δελτία. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Εμπαιγμός και κοροϊδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προέδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί από το Μέγαρο Μαξίμου να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους.

«Όχι» στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η εισήγηση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, την ίδια στιγμή που προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την τακτική της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και μιας άλλης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε η απόφαση των μπλόκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Με τα νέα δεδομένα και την πλήρη ανατροπή τη Δευτέρα σε σχέση με όσα ίσχυαν την Κυριακή, θεωρείται πλέον δεδομένη η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ενδέχεται να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων, τελωνείων και άλλων δομών, ενώ εντείονται οι φωνές για κάθοδο με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

Οι δύο συναντήσεις με τους αγρότες

Όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Open, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο χωριστές συναντήσεις λόγω της άρνησης των αγροτοσυνδικαλιστών να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρώτη θα αφορά την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων και η δεύτερη άλλους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, με κάθε επιτροπή να αποτελείται από 20 άτομα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διεξαχθούν δύο συναντήσεις ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, χωρίς όμως να γίνουν δεκτά τελεσίγραφα. Όπως ανέφερε, η πρόθεση είναι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη, με πιθανή ώρα έναρξης τη 1 το μεσημέρι, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης κατάθεσης των ονομάτων για λόγους ασφαλείας.

Αναφορικά με την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να συμμετάσχει, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια συνάντηση όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική. «Όποιος δεν προσέρχεται σε διάλογο, σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε όσα υποστηρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.