Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους αγρότες η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιήσει συνάντηση με δύο επιτροπές αγροτών, έως και 20 ατόμων η καθεμία. 

Από το μπλόκο της Νίκαιας ζητούνται σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με το αν πρόκειται για μία ενιαία επιτροπή αγροτών και μία ευρύτερη επιτροπή παραγωγών ή για διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών μπλόκων.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, στη 1:00 το μεσημέρι. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από την Τετάρτη.

 

 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα