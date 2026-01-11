Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους αγρότες η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να πραγματοποιήσει συνάντηση με δύο επιτροπές αγροτών, έως και 20 ατόμων η καθεμία.

Από το μπλόκο της Νίκαιας ζητούνται σαφείς διευκρινίσεις σχετικά με το αν πρόκειται για μία ενιαία επιτροπή αγροτών και μία ευρύτερη επιτροπή παραγωγών ή για διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών μπλόκων.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, στη 1:00 το μεσημέρι. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα προχωρήσουν σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους από την Τετάρτη.