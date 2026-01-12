Ορατός παραμένει ο κίνδυνος ματαίωσης της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι εδώ και περισσότερο από 40 ημέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις στα μπλόκα. Αιτία αποτελούν οι συνεχιζόμενες διαφωνίες σχετικά με τα πρόσωπα και τον αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας που θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου αύριο, Τρίτη (13 Ιανουαρίου 2026).

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει δύο διακριτές συναντήσεις: μία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους από τα μπλόκα. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη θέσει τις «κόκκινες γραμμές» του, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν θα συναντηθεί με άτομα που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή έχουν εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στην εκπομπή Live News, το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποκλείσει τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Τερζάκη, πρόεδρο των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φθορά αστυνομικού οχήματος.

Δύο συναντήσεις με τους αγρότες

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Open, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν δύο χωριστές συναντήσεις λόγω της άρνησης των αγροτοσυνδικαλιστών να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρώτη θα αφορά την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων και η δεύτερη άλλους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, με κάθε επιτροπή να αποτελείται από 20 άτομα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να διεξαχθούν δύο συναντήσεις ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, χωρίς όμως να γίνουν δεκτά τελεσίγραφα. Όπως ανέφερε, η πρόθεση είναι οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη, με πιθανή ώρα έναρξης τη 1 το μεσημέρι, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης κατάθεσης των ονομάτων για λόγους ασφαλείας.

Αναφορικά με την άρνηση του μπλόκου της Νίκαιας να συμμετάσχει, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μια συνάντηση όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική. «Όποιος δεν προσέρχεται σε διάλογο, σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε όσα υποστηρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαφωνία για τον αριθμό εκπροσώπων

Οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποδεχθεί τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και προειδοποιούν πως δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.

Κατά τους ίδιους, η επιμονή της κυβέρνησης να πραγματοποιηθούν δύο επιτροπές των 20 ατόμων με συμμετοχή μπλόκων που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, αποτελεί προσπάθεια διάσπασης του αγώνα τους. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη γενική συνέλευση που θα γίνει σήμερα στις 18:00 στο μπλόκο της Νίκαιας.

Δύο «γραμμές» στα μπλόκα

Ανοικτό άφησαν το ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας. Ο εκπρόσωπος των 18 μπλόκων που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή, Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η αντιπροσωπεία των Πράσινων Φαναριών θα μεταβεί στο Μαξίμου στις 15:00 το απόγευμα της Τρίτης.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα, αλλά από τις 12 Δεκεμβρίου οι θέσεις μας διαφοροποιήθηκαν. Είναι πλέον αργά να μετράμε ποιοι θα πάνε ή όχι στη συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τσίλιας, εκπροσωπώντας τους αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας σχολίασε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπροσωπηθούν όλες οι περιοχές, αλλά τελικά δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας». Όπως είπε, «δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων κόκκινη γραμμή παραμένει η συμμετοχή 25 και 10 μελών αντίστοιχα. «Αν δεν γίνει αποδεκτή αυτή η σύνθεση, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», σημείωσε.

Ο κ. Αλειφτήρας κατέληξε λέγοντας πως όσοι δεν συμμετείχαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα δεν μπορούν τώρα να αμφισβητούν τη θεσμική της υπόσταση, απαντώντας στις δηλώσεις του κ. Τσίλια ότι η Πανελλαδική δεν διαθέτει καταστατικό χάρτη.