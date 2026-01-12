«Είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η ομαλότητα. Δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά, χωρίς αιτήματα, να ταλαιπωρείται η κοινωνία», διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στο αν η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους αγρότες, στην περίπτωση που μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

«Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να έχει ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτό δυστυχώς επιχειρησιακά δεν μπορεί να γίνει και δεν θέλουμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο», ανέφερε απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση ο κ. Μαρινάκης.

«Στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να μην υπάρχουν τρακτέρ στον δρόμο. Μετά τη συνάντηση δεν θα υπάρχει καμία δικαιολόγια για περαιτέρω κλιμάκωση και το κυριότερο, καμία δικαιολογία για τις Αρχές για περαιτέρω ανοχή».

«Στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει στα αιτήματα του», τόνισε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

