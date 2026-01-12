Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε σήμερα την εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφερόμενος στις τρέχουσες πολιτικές και κυβερνητικές εξελίξεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη, όπου συναντάται με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ και θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε VI.

Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία τα τελευταία 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη βούληση ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών, με έμφαση στην οικονομία και το εμπόριο.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται θέματα διεθνούς και ευρωπαϊκής επικαιρότητας, όπως οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η μεταναστευτική πολιτική και η κλιματική κρίση.

Ελλάδα και Ισπανία εμφανίζουν σύγκλιση θέσεων ως προς την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, αλλά και στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων.

Φθηνότερο αγροτικό ρεύμα μέσω του προγράμματος «ΓΑΙΑ»

Περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

• 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

• 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

• 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης.

Αξίζει να επισημανθεί πως φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα.

Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. – Mercosur: Νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές

Η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. – Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας προστατεύονται από τις «απομιμήσεις» 21 εγχώρια αγροτικά Προϊόντα με Γεωγραφική Ένδειξη. Κάτι που θα βοηθήσει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε υψηλότερες τιμές.

Μάλιστα σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών και αυτό, καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών.

Τέλος, διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης καταγράφηκε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε στους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%, σε σχέση με το 2024, που διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ.

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντιστοίχως.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκαν 283.589 πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 5,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,7%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αναβάθμιση στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων υπερσύγχρονων χειρουργικών κλινών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων τίθενται από σήμερα σε λειτουργία, έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον «Άγιο Σάββα». Με αυτό το δεδομένο, εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι ασθενείς απολαμβάνουν όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνονται διαρκώς με την ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί η Κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας, αξιοποιώντας πολύτιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επέκταση της συλλογικής σύμβασης στον ασφαλιστικό κλάδο

Επεκτείνεται, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε όλον τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες.

Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους.

Νέο πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, το σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία προβλέπει, μεταξύ άλλων:

-Τη θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών με 10ετή διάρκεια και έγκριση από το ΚΥΣΕΑ.

-Την υποχρεωτική κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Πυρκαγιών για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ολοκληρωμένη χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακή προετοιμασία.

-Τη σύσταση Επιχειρησιακού Κέντρου Συμβάντων σε καθεμία από τις 13 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, με τη συμμετοχή συνδέσμων των Ο.Τ.Α., των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

-Την ενίσχυση των εναέριων μέσων και την εκπαίδευση στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος ως πιλότων και μηχανικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών με έξοδα της Υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου τους προωθούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής παρεμβάσεις:

-Η καθιέρωση της εξαίρεσης από τις μεταθέσεις για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

-Η αύξηση από 16 σε 24 των επιπλέον αμειβόμενων οκταώρων ανά έτος, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, κατά τα οποία το πυροσβεστικό προσωπικό δύνανται να εκτελεί πρόσθετη υπηρεσία περιπόλων.

-Η επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών μετά από 15 έτη με 700 εισακτέους μέσα στο 2026.

-Η διευκόλυνση της μονιμοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Το σχέδιο νόμου διαμορφώνει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Επενδύσεις στον σιδηρόδρομο

Νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής δύο έργα:

-τη β’ φάση της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73,43 εκατ. ευρώ και

-τη β’ φάση της εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 51,27 εκατ. ευρώ.