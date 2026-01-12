Νέο κάλεσμα προς τους αγρότες να συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που σε μπλόκα όπως της Νίκαιας Λάρισας, των Μαλγάρων και του Κάστρου Βοιωτίας διατυπώνονται εισηγήσεις να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη (13/1).

Σύμφωνα με το thesspost, τα «βαριά σύννεφα» εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε, καλή τη πίστει, όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Ωστόσοσ, οι αγρότες θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς, οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών.

Έτσι, δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος, πριν καν ξεκινήσει.

Κωστής Χατζηδάκης: «Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει»

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

«Η κυβέρνηση από την αρχή μια μετριοπαθή στάση Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές», τόνισε.

«Θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.