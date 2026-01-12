Κείμενο σε εξέλιξη
Την παραίτηση Καρυστιανού ζήτησε το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών
Το ΔΣ του Συλλόγου Πληγέντων Τέμπη 2023 ζήτησε σύμφωνα με πληροφορίες την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση του προέδρου του συλλόγου.
Αγρότες από Νίκαια, Καρδίτσα και Κρήτη λένε «όχι» στον διάλογο με Μητσοτάκη – Ποιοι αναμένεται να πάνε στο Μαξίμου
Κλείνει αύριο παλιά και νέα εθνική οδό το μπλόκο της Νίκαιας - Αγρότες κλείνουν και το τελωνείο Προμαχώνα
Σε πολικές συνθήκες η χώρα μέχρι την Τετάρτη – Έρχεται και νέα ψυχρή εισβολή, τι λέει ο Τσατραφύλλιας
Για την πορεία του καιρού τις επόμενες 24 ώρες ενημέρωσε το κοινό μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το βράδυ της Δευτέρας (12/1) θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι στιγμής, με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας να κυμαίνεται κάτω του 0°C. Το κύμα ψύχους […]
Φοινικούντα: Ζήτησε βοήθεια από την ΑΙ για το τέλειο έγκλημα – Όλη η απολογία του ανιψιού και οι νέες «άγνωστες αλήθειες»
Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.
Ειρήνη Μουρτζούκου: Νέα στοιχεία για την υπόθεση του Παναγιωτάκη – «Είπα ότι μου είχαν υποδείξει»
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έγγραφα που κατέθεσε στη Δικαιοσύνη αναφέρει: «Στις 5 Αυγούστου ξύπνησε πρώτα η Φωτεινή, η φίλη της Πόπης, η οποία για κάποιον ανεξήγητο λόγο εκείνο το πρωινό βιαζόταν να φύγει γρήγορα από το […]