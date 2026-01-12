Για την πορεία του καιρού τις επόμενες 24 ώρες ενημέρωσε το κοινό μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το βράδυ της Δευτέρας (12/1) θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι στιγμής, με τη θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας να κυμαίνεται κάτω του 0°C. Το κύμα ψύχους […]