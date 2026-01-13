Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν επίσης οι παρακαμπτήριες οδοί, σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η κατάσταση θα αξιολογείται συνεχώς και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δεν αποκλείεται να υπάρξει προσωρινή αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας συμμετέχουν παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις στον κόμβο Φιλώτα

Παρόμοια κινητοποίηση πραγματοποιούν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα παραμείνει κλειστό από τις 12:00 και για πέντε ώρες.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.