Σε έντονο επεισόδιο εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Πέμπτης (19/02), όταν σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ του Δημήτρη Καιρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η ένταση κορυφώθηκε, με τους δύο βουλευτές να συνεχίζουν την ανταλλαγή χαρακτηρισμών ακόμη και μετά το κλείσιμο των μικροφώνων από τον «κόφτη».

Ο προεδρεύων, Βασίλης Βιλιάρδος, επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, καθώς οι τόνοι παρέμειναν υψηλοί. Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση στους παρευρισκόμενους βουλευτές, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται ιδιαίτερα τεταμένο.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε ύστερα από τις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στα γεγονότα έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου είχε σημειωθεί σύγκρουση μεταξύ υγειονομικών και του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση του Δημήτρη Καιρίδη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η λεκτική σύγκρουση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα». Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, οι διάλογοι που ακολούθησαν μεταξύ της πολιτικής αρχηγού και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ αποτύπωσαν το κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που επικράτησε.

Ο διάλογοα που είχανε:

Δημήτρης Καιρίδης: Είδαμε πάλι ένα άθλιο θέατρο. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα, Στρατοδίκες δικτατορικού καθεστώτος, τη χάρη των οποίων έχετε ζηλέψει, εμείς δεν έχουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζέψτε τα λόγια σας. Εμένα ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας.

Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;

Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη.

Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.

Βασίλης Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός; Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω σας παρακαλώ. Ντροπή είναι αυτό που κάνετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Θα απαντάμε κύριε πρόεδρε.