Μήνυση σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβάλει αυτή την ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατά τις δύο το μεσημέρι μετέβη στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπως αναφέρει το Orange Press.

«Καλησπέρα. Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για τη Βιολάντα, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση.

​Εγώ, όπως βλέπετε, μηνύσεις καταθέτω κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου και γι’ αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή.

​Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της. Ευχαριστώ πολύ» ήταν η δήλωση του κ. Γεωργιάδη.