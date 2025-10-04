Τις ανακοινώσεις του νοσοκομείου Νίκαιας και των γιατρών που παρακολουθούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι σχολίασε στο MEGA o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανακοίνωση προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει άμεση απειλή για τη ζωή του ύστερα από εξετάσεις που του διενεργήθηκαν, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες μέρες, εάν δεν ικανοποιηθεί τοι αίτημά του και συνεχίσει την απεργία πείνας.

«Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων. Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των γιατρών, ενώ τονίζεται πως ο κ. Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά και ύστερα από 19 ημέρες απεργίας πείνας αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Με παρέμβασή του στο MEGA o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως το υπουργείο αποδέχεται την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου για την πορεία της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ενώ έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια από την πλευρά των γιατρών που εξέδωσαν άλλη ανακοίνωση.

«Ο υπουργός Υγείας δεν δύναται να αμφισβητεί τις ιατρικές ανακοινώσεις, θα ήταν παράλογο. Για την υπόθεση του κου Ρούτσι, η επίσημη ιατρική ανακοίνωση είναι του νοσοκομείου και πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, επίσημες ιατρικές ανακοινώσεις εκδίδουν μόνο το νοσοκομείο και ποτέ οι γιατροί μεμονωμένα».

«Χθες έγινε το πρωτοφανές. Κάποιοι μεμονωμένοι γιατροί, η κα Κοσμοπούλου, μία σκληρή συνδικαλίστρια από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάποιοι φίλοι της από τον ίδιο πολιτικό χώρο εξέδωσαν χθες μία ανακοίνωση σε αντίθεση με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο μόνος που έχει από τον νόμο δικαίωμα να εκδίδει ανακοινώσεις που εκπροσωπούν το ΕΣΥ είναι το νοσοκομείο».

«Το ΕΣΥ το εκπροσωπεί το υπουργείο Υγείας και το νοσοκομείο, όχι ο κάθε μεμονωμένος γιατρός του. Έχουμε το πρωτοφανές περιστατικό ότι οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας, χωρίς να έχουν το νόμιμο δικαίωμα, εξέδωσαν ανακοίνωση εκπροσωπόντας το ΕΣΥ, ενώ δεν το εκπροσωπούν».

«Εάν ένας γιατρός παίρνει έναν απεργό πείνας και τον πάει για εξετάσεις όχι στον Ευαγγελισμό, στο Σωτηρία, στο Γεννηματάς και στο Ελπίς που είναι δίπλα, αλλά τον πάει στη Νίκαια που είναι στην άλλη άκρη της Αττικής και στο δρόμο να πάθαινε κάτι, εμένα θα κυνηγάγανε».

«Κακώς το έκρινε η γιατρός. Έχει παραβεί τον όρκο της. Εφόσον κινδύνευε η υγεία του, όπως έλεγε η ανακοίνωση, ήταν υποχρεωμένη να τον πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Κινδυνεύει η ζωή του και παίζουνε παιχνίδια».

Όπως δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να προσέχει τον Πάνο Ρούτσι και να του προσφέρει βοήθεια ανά πάσα στιγμή, ενώ εξαπέλυσε πυρά κατά των γιατρών και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρου του κου Ρούτσι, καλώντας τους να αναλάβουν την ποινική ευθύνη για ότι του συμβεί εάν τον εμποδίζουν να έχει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες.

«Η κα Κωνσταντοπούλου απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Παίζει θέατρο με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης».

Αναφερόμενος στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησε «να ερευνηθούν όλα, τα αιτήματα να γίνουν δεκτά, αλλά κατά τη γνώμη μου έναν όρο: να μην προκαλέσει αυτό αναβολή της έναρξης της δίκης».