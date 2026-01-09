Αίσθηση έχει προκαλέσει στο X η δραστηριότητα ενός ανώνυμου και φιλοκυβερνητικού λογαριασμού, ο οποίος εμφανίστηκε να απαντά σε πρώτο πρόσωπο, σαν να ήταν ο ίδιος ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο χρήστης @RamboJJ71 κατηγόρησε τον υπουργό ότι ψεύδεται για το όνομά του, ισχυριζόμενος ότι το «Αδωνις» είναι ψευδώνυμο και το πραγματικό του όνομα είναι Σπυρίδων. Ο Γεωργιάδης απάντησε δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την αστυνομική του ταυτότητα που είχε εκδοθεί πριν από 30 χρόνια όπου αναγράφονται και τα δύο ονόματα: Σπυρίδων-Αδωνις.

Ο τηλεπωλητής λέει ψέματα ακόμα και για το όνομά του. https://t.co/HgMtef9ovx pic.twitter.com/p0hG9NdXoH — Megaloskouvas 🇬🇮 (@RamboJJ71) January 7, 2026

«Και την ταυτότητα πώς την κράτησες; Κανονικά την παραδίδεις όταν βγάλεις καινούργια», συνέχισε ο χρήστης. Και τότε, αντί να απαντήσει ο υπουργός, απάντησε αμέσως ο λογαριασμός @Fileleftheros23 και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο: «Πριν παραδώσω την παλιά ταυτότητα τη σκάναρα, απαγορεύεται;».

Άμεση ήταν η αντίδραση των χρηστών του X που κατηγόρησαν τον υπουργό ότι χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο ανώνυμο λογαριασμό για τις προσωπικές του σκοπιμότητες.

Στην απάντησή του ο υπουργός αρνήθηκε ότι έχει δεύτερο λογαριασμό, δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με τον ανώνυμο λογαριασμό που απάντησε σε πρώτο πρόσωπο, καταδίκασε την τοξικότητα των social media και πρότεινε να απαγορευτούν νομικά οι ψεύτικοι και οι ανώνυμοι λογαριασμοί.

Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι, η τοξικότητα των social media είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Απαντώ χθες σε έναν γνωστό αριστερό λογαριασμό που ανακινεί πάλι την ιστορία ότι το όνομά μου «Άδωνις» είναι κάτι σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ότι είμαι βαπτισμένος ως… pic.twitter.com/Tgiu2wVevK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026

Α) δεν έχω δεύτερο λογαριασμό

Β) δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο

Γ) πολιτικά πιστεύω ότι πρέπει νομικά να απαγορευτούν οι ψεύτικοι ανώνυμοι λογαριασμοί. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Ελευθερία της Γνώμης πρέπει να συνοδεύεται από την ευθύνη, όπως συμβαίνει με κάθε είδους ελευθερία. Κανένας ανώνυμος λογαριασμός δια νόμου λοιπόν και ας γράφει όποιος θέλει ό,τι θέλει αλλά αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες των λόγων του.

Αλλά θα το ξαναπώ ειδικά στον @YannisKaramits που δεν θέλω να πιστεύω ότι βλέπει τον εαυτό του ως τρολ, δεν έχω καμμία σχέση με αυτόν τον λογαριασμό και σας παρακαλώ για σας όχι για μένα κατεβάστε αυτή την ανόητη, ψεκασμένη ανάρτηση σας. Καλή χρονιά