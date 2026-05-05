Ένα πρωτοφανές φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών καταγράφεται φέτος σε σχολεία του Ηρακλείου, προκαλώντας ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντόπιζαν σπίτια καθηγητών τους και τους πετούσαν αυγά. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι πληροφορίες των μαθητριών δεν ήταν πάντα ακριβείς, με αποτέλεσμα να στοχοποιούνται και γείτονες των εκπαιδευτικών. Οι νεαρές φέρεται να καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, ενώ έγιναν αντιληπτές και από κατοίκους της περιοχής, καθώς οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέρα-μεσημέρι.

Ακολούθησε προσπάθεια αναγνώρισής τους από τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την παιδαγωγική διαχείριση του ζητήματος και την αποφυγή νομικών ενεργειών, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Ωστόσο, το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά επαναλήφθηκε τέσσερις φορές, με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου να γίνονται στόχοι.

Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί, αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα πειθαρχίας και σεβασμού στους θεσμούς του σχολείου. Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη σχολική κοινότητα, ενώ κλήθηκαν και οι γονείς για ενημέρωση. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν παρεμβάσεις ώστε οι εμπλεκόμενες μαθήτριες να τύχουν επιεικούς μεταχείρισης.

Ανησυχητική αύξηση της μαθητικής παραβατικότητας

Η φετινή σχολική χρονιά φαίνεται να καταγράφει ρεκόρ σε περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς και μετακινήσεων μαθητών λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων. Εκπαιδευτικοί του Ηρακλείου, μιλώντας στο cretalive.gr, τονίζουν ότι τα αίτια είναι σύνθετα και πολυπαραγοντικά, αντανακλώντας ευρύτερες κοινωνικές και οικογενειακές αλλαγές.

Η περίοδος της πανδημίας και ο παρατεταμένος εγκλεισμός λόγω κορωνοϊού επηρέασαν καθοριστικά την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Η απομάκρυνση από το σχολείο, η έλλειψη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η υπερβολική χρήση οθονών δημιούργησαν συνθήκες απομόνωσης και απορρύθμισης της συμπεριφοράς.

Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση έχει επιβαρύνει τη λειτουργία της οικογένειας, καθώς πολλοί γονείς εργάζονται αδιάκοπα και δεν διαθέτουν χρόνο για την ουσιαστική καθοδήγηση των παιδιών τους. Η απουσία ορίων και εποπτείας οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Επιπλέον, η συνεχής έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύει πρότυπα βίας και επιθετικότητας, επηρεάζοντας αρνητικά τη στάση των μαθητών.

Η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις

Η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συντονισμένη δράση από την οικογένεια, το σχολείο και την πολιτεία. Απαραίτητη θεωρείται η ενίσχυση των δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης μέσα στα σχολεία, με μόνιμη παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Η έγκαιρη υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η ενίσχυση της συναισθηματικής τους ανάπτυξης και η θέσπιση σαφών κανόνων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους.