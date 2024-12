Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Μαγδεμβούργο της ανατολικής Γερμανίας την Παρασκευή (20/12), μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο άγνωστους κυβερνητικούς αξιωματούχους στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq

— BNO News (@BNONews) December 20, 2024