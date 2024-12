Σοκ προκαλεί η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο στη Γερμανία.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε επισκέπτες στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Γερμανικά μέσα κάνουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αμέσως.

Αμέσως οι δυνάμεις της αστυνομίας άρχισαν να «χτενίζουν» το χώρο για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και φέρεται να καταγράφει το περιστατικό, δείχνει αυτοκίνητο να πέφτει σε μεγάλο πλήθος ανθρώπων, μέσα στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σε άλλο βίντεο, από τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, πολλοί άνθρωποι είναι πεσμένοι στο έδαφος και άλλοι από πάνω τους προσπαθούν να τους βοηθήσουν.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο οδηγός κινήθηκε απευθείας πάνω στο πλήθος, με ταχύτητα, ενώ άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι.

Μέσω των social media, οι διοργανωτές της χριστουγεννιάτικης αγοράς καλούν τους πολίτες να αποχωρήσουν από εκεί και να αποφεύγουν την περιοχή.

NOW – Attack on the Christmas market in Magdeburg, Germany. Several people are dead and injured, the MDR is reporting. pic.twitter.com/JLZ7E1ctSh

— Disclose.tv (@disclosetv) December 20, 2024