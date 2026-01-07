Η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν ανακοίνωσε ότι ο θρύλος του ποδοσφαίρου έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Ο 74χρονος πρώην επιθετικός και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο, εξαιτίας «συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων».

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν την παρουσία καρκίνου, ενώ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κίγκαν θα ξεκινήσει την κατάλληλη θεραπεία άμεσα.

Η οικογένεια ζητά σεβασμό για την ιδιωτικότητά τους αυτή την περίοδο, καθώς ο Κέβιν αντιμετωπίζει την πρόκληση με δύναμη και θάρρος.