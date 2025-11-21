Το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League για τον Χρήστο Μανδά φαίνεται πως αναζωπυρώνεται, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Γουέστ Χαμ και της Μπόρνμουθ. Σύμφωνα με πρόσφατα ιταλικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διεθνής δεν υπολογίζεται πλέον ως βασική επιλογή από τον Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο και αναζητά ομάδα όπου θα έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Η Corriere dello Sport ανέφερε ότι ο Μανδάς επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ιταλικό σύλλογο τον Ιανουάριο, με την αρχική αποτίμησή του, που έφθανε τα 20 εκατ. ευρώ, να έχει πλέον μειωθεί στο μισό. Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι προσεχείς προσφορές να κινηθούν κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ. Παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το ρεπορτάζ υπογράμμισε ότι ο παίκτης δεν εξετάζει προς το παρόν ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Νεότερη πληροφορία από τη lalaziosiamonoi αποκαλύπτει πως Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Λάτσιο για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον Έλληνα γκολκίπερ και τις πιθανότητες μετακίνησής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μανδάς μεταγράφηκε από τον ΟΦΗ στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2023 έναντι 1,3 εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει από τότε 32 συμμετοχές με τη φανέλα των Ρωμαίων.