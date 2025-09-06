Στον προϋπολογισμό για τα σχολικά είδη έρχεται να προστεθεί και το κόστος του καθημερινού κολατσιού των παιδιών, το οποίο για πολλές οικογένειες εξελίσσεται σε δυσβάσταχτο «κονδύλι».

«Είναι ένα “κονδύλι” που πρέπει να το υπολογίσεις και σιγά σιγά είναι δύσκολο να το καλύψεις» δήλωσε γονέας, ενώ μια μητέρα ανέφερε: «Ένα τοστάκι, έναν χυμό θα του βάλεις, θα θέλει ένα μπισκοτάκι, μια σοκολατίτσα, ένα γλυκό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καναλιού, ένας μαθητής χρειάζεται τον μήνα περίπου 20,42 ευρώ για τοστ με τυρί και γαλοπούλα, 32,80 ευρώ για ατομικούς χυμούς και 22,80 ευρώ για κρουασάν. Συνολικά, το ποσό φτάνει τα 76 ευρώ.

Οι τιμές που καταγράφει ο Alpha αποτυπώνουν την πραγματικότητα στα κυλικεία, καθώς τα κρουασάν κυμαίνονται από 0,57 ευρώ έως 1 ευρώ, ενώ οι ατομικοί χυμοί πωλούνται από 0,76 ευρώ έως 0,87 ευρώ.