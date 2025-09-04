Στο δημοτικό σχολείο Γουβών, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε συγκεντρώσει το ποσό των 3.700 ευρώ τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να τοποθετηθούν νέα κουφώματα και παράθυρα στις τουαλέτες των παιδιών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εργολάβοι προχώρησαν στο ξήλωμα των κουφωμάτων χωρίς να τα αντικαταστήσουν, μετατρέποντας το σχολείο σε γιαπί. Σύμφωνα με την Ειρήνη Μετσογιαννάκη, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όλοι οι αρμόδιοι φορείς είχαν ενημερωθεί για τις εργασίες, χωρίς όμως να δοθούν εξηγήσεις για την απομάκρυνση των κουφωμάτων, ούτε για το πού έχουν μεταφερθεί.

«Είδαμε το σχολείο μας εργοτάξιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από τότε έχει ξεκινήσει ένα «μπαλάκι ευθυνών» ανάμεσα στον Δήμο και τον εργολάβο. Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν με ρητή εντολή να μην πειραχθούν τα κουφώματα που είχε τοποθετήσει ο Σύλλογος. Από την πλευρά του, ο εργολάβος μεταφέρει την ευθύνη στον Δήμο, υποστηρίζοντας ότι είχε εντολή να αφαιρέσει όλα τα κουφώματα και να τοποθετήσει καινούργια.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε σε μία χρονιά που οι ελλείψεις και τα προβλήματα είναι πολλά στα σχολεία της χώρας, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.