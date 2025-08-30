Τραγικό θάνατο βρήκε υπό άγνωστες συνθήκες ένας 87χρονος οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από το αγροτικό αυτοκίνητο ο οδηγός.

Ερευνάται η πιθανότητα ο θάνατος του ηλικιωμένου να σχετίζεται με παθολογικά αίτια.