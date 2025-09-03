Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όταν ΙΧ το οποίο ήταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται,τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούσαν από τα οχήματά τους και με το φόβο η φωτιά να επεκταθεί και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 6 οχήματα της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες, όπως επίσης βραχιονοφόρο όχημα και άνδρες της ΕΜΑΚ.

Ευτυχώς οι φλόγες περιορίστηκαν και τελικά έσβησαν, πριν επεκταθούν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, ωστόσο οι ζημιές στα οχήματα που βρίσκονταν στη πυλωτή, είναι εκτεταμένες.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.