Με πανό, παλαιστινιακές σημαίες και συνθήματα υπέρ της Γάζας, διαδηλωτές υποδέχτηκαν το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, στο πλαίσιο προγραμματισμένης διαμαρτυρίας.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε περίπου 1.600 επιβάτες, κατέπλευσε στο λιμάνι λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Πέμπτης. Όταν οι επιβάτες αντίκρισαν τις αντιδράσεις του συγκεντρωμένου πλήθους, ανήρτησαν ισραηλινή σημαία από τη γέφυρα του πλοίου, σύμφωνα με το cretapost.gr. Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι ορισμένοι επιβάτες προχώρησαν και σε άσεμνες χειρονομίες, συνοδευόμενες από φωνές και συνθήματα.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12:30, ενώ Αστυνομία και Λιμενικό βρέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αποτραπούν πιθανά επεισόδια. Τελικά, πραγματοποιήθηκε ρίψη χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να κατασταλούν οι διαμαρτυρίες. Ένταση προκλήθηκε και όταν οι διαδηλωτές αντέδρασαν στην παρουσία λιμενικών που συνόδευαν τους ισραηλινούς. Η Αστυνομία, τότε, έκανε εκτεταμένη χρήση χημικών προκειμένου να διαλύσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την κυκλοφορία στο λιμάνι, όπως μεταδίδει το patris.gr.

Η άφιξη του Crown Iris στο Ηράκλειο είχε προκαλέσει εκ των προτέρων αντιδράσεις, με οργανώσεις και πολίτες να προγραμματίζουν κινητοποίηση στο σημείο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η «Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό» είχε απευθύνει κάλεσμα, στο οποίο ανταποκρίθηκε πλήθος διαδηλωτών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο στάθμευσης δίπλα στο λούνα παρκ «Κατερίνα».

Σε ανακοίνωση των διοργανωτών τονιζόταν πως «το Ισραηλινό κρουζιερόπλοιο Crown Iris δεν έχει χώρο στο λιμάνι της πόλης μας», προσθέτοντας ότι σκοπός της κινητοποίησης ήταν να σταλεί «ηχηρό μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας στη Γάζα» και να εκφραστεί έμπρακτη αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον χώρο βρίσκονταν μέλη του Λιμενικού και της Αστυνομίας με πολιτικά ρούχα, ενώ ακροβολιστές είχαν τοποθετηθεί σε ταράτσες για λόγους ασφαλείας.