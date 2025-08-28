Το Ισραήλ έχει δεχθεί παγκόσμια καταδίκη για τις διαδοχικές επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της νότιας Γάζας αυτή την εβδομάδα, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, διασώστες και πέντε δημοσιογράφοι.

Η επίθεση στο νοσοκομείο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 π.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, όταν χτυπήθηκε ένα μπαλκόνι του Νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις, πιθανόν από βλήμα άρματος μάχης, σκοτώνοντας έναν κάμεραμαν του Reuters και άλλους 4 δημοσιογράφους. Εννέα λεπτά αργότερα, καθώς διασώστες και άλλοι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα θύματα, σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα από τις ισραηλινές δυνάμεις στο ίδιο σημείο – τακτική γνωστή ως «διπλό χτύπημα» (double tap).

Νέο βίντεο που εξασφάλισε το CNN αποκαλύπτει ότι αυτό το δεύτερο «χτύπημα» ήταν στην πραγματικότητα δύο σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις. Αυτά τα δεύτερα και τρίτα χτυπήματα φαίνεται ότι προκάλεσαν τους περισσότερους θανάτους. Η εσκεμμένη επίθεση κατά διασωστών, δημοσιογράφων και άλλων αμάχων αποτελεί παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και συνιστά έγκλημα πολέμου. Τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το περιστατικό ήταν ένα «τραγικό λάθος».

Ωστόσο, την Τρίτη, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έξι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν και ότι στόχος ήταν «κάμερα που είχε τοποθετηθεί από τη Χαμάς». Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν πως συνεχίζουν να ερευνούν «διάφορα κενά» στην κατανόηση του τι συνέβη. Υποστήριξαν επίσης ότι οι IDF «δεν στοχοποιούν σκόπιμα αμάχους».

Τα νέα τεκτενόμενα για την εξέλιξη της επίθεσης:

Το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε σε εξωτερική σκάλα του Νοσοκομείου Νάσερ, όπου ο κάμεραμαν του Reuters, Χουσάμ Αλ-Μάσρι, κατέγραφε πλάνα στις 10:08 π.μ. τοπική ώρα στη Γάζα (3:08 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ). Ο Αλ-Μάσρι σκοτώθηκε και η κάμερά του σταμάτησε να μεταδίδει. Περίπου εννέα λεπτά πέρασαν μέχρι τα επόμενα δύο χτυπήματα, κατά τη διάρκεια των οποίων διασώστες, μέλη της πολιτικής άμυνας και δημοσιογράφοι ανέβηκαν στον τέταρτο όροφο για να βοηθήσουν τα θύματα και να καταγράψουν την επίθεση.

Ο Χάτεμ Όμαρ, επίσης συνεργάτης του Reuters, τραβούσε πλάνα των προσπαθειών διάσωσης από ψηλά, όπως φαίνεται σε αυτό το απόσπασμα:

Ταυτόχρονα, από το έδαφος, το Al Ghad TV μετέδιδε ζωντανά πλάνα των διασωστών στη σκάλα. Ο Όμαρ διακρίνεται με κόκκινη μπλούζα να τραβάει βίντεο των διασωστών. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 10:17 π.μ. τοπική ώρα (3:17 π.μ. ET), σημειώθηκαν τα δεύτερα και τρίτα χτυπήματα. Το CNN δεν δημοσιεύει συνήθως πλάνα της στιγμής που άνθρωποι σκοτώνονται· το απόσπασμα δείχνει τις σκηνές αμέσως μετά.

Ο Όμαρ, τραυματισμένος, δήλωσε από το φορείο του στο νοσοκομείο: «Δημοσιογράφοι, ασθενείς, νοσοκόμες, πολιτική άμυνα – όλοι ήμασταν στις σκάλες. Μας στοχοποίησαν άμεσα.»

Ανάλυση καρέ-καρέ άλλου βίντεο που εξασφάλισε το CNN επιβεβαιώνει ότι δύο πυρομαχικά ερρίφθησαν στο νοσοκομείο. Το ένα έπληξε τη σκάλα όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διασώστες· το άλλο εξερράγη σχεδόν στο ίδιο σημείο κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα.

Τα δύο σχεδόν ταυτόχρονα βλήματα είναι πιθανό να προήλθαν από άρματα μάχης που χρησιμοποιούν πυροβόλα «πολλαπλών χρήσεων», όπως το ισραηλινό μοντέλο M339, σύμφωνα με ανάλυση του ειδικού σε οπλικά συστήματα Ν.Ρ. Jenzen-Jones, διευθυντή της Armament Research Services. Η ζημιά που προκλήθηκε είναι συμβατή με αυτό το είδος πυρομαχικών, «με σαφή στοιχεία εκρηκτικής και θραυσματικής καταστροφής.»

«Η πρόσκρουση δύο βλημάτων σχεδόν ταυτόχρονα υποδηλώνει ότι δύο άρματα μπορεί να πυροβόλησαν ταυτόχρονα», δήλωσε ο Jenzen-Jones στο CNN. «Αυτό υποδηλώνει μια πιο προσεκτικά συντονισμένη επίθεση, παρά πυρά ευκαιρίας από ένα μόνο όχημα. Τα σύγχρονα άρματα μάχης, υποστηριζόμενα από αισθητήρες και συστήματα, είναι εξαιρετικά ακριβή.»

Όταν ρωτήθηκαν για το τρίτο βλήμα, οι IDF δεν προχώρησαν σε περαιτέρω σχόλια.

Οι πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν ήταν ο συνεργάτης του Reuters Αλ-Μάσρι, οι ανεξάρτητοι φωτορεπόρτερ Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και Μοάθ Αμπού Τάχα (που συνεργάζονταν με AP και Reuters), ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Άχμεντ Αμπού Αζίζ και ο καμεραμάν του Al Jazeera στη Γάζα Μοχάμαντ Σαλάμα.

Το μπαλκόνι και η σκάλα του τέταρτου ορόφου του Νοσοκομείου Νάσερ χρησιμοποιούνταν συχνά από Reuters, Associated Press και άλλα διεθνή μέσα για ζωντανές μεταδόσεις. Το σημείο ήταν επίσης γνωστό ότι προσφερόταν για σήμα κινητής τηλεφωνίας. Φωτογραφία της 12ης Ιουνίου δείχνει ομάδα δημοσιογράφων να εργάζονται στο μπαλκόνι, μεταξύ των οποίων οι Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και Μοάθ Αμπού Τάχα.