Τα 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσαν πως η κατάσταση στη Γάζα συνιστά μια ανθρωπογενή κρίση, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία τους για το φαινόμενο της πείνας που πλήττει τον πληθυσμό. Όπως υπογραμμίστηκε στη “κοινή δήλωση” τους, επισήμαναν ότι η χρήση λιμοκτονίας ως μέσο πολέμου αποτελεί παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, κάλεσαν για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη “Χαμάς και άλλες οργανώσεις”, όπως και για τη σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απαίτηση για άμεση και άνευ όρων άρση όλων των περιορισμών από το Ισραήλ όσον αφορά την παράδοση βοήθειας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των απαραίτητων αγαθών στον δοκιμαζόμενο άμαχο πληθυσμό.