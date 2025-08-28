Το Ισραήλ συνέχισε και ενέτεινε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας το βράδυ της Τετάρτης, παραβλέποντας την αυξανόμενη διεθνή πίεση για τερματισμό της επίθεσης. Παράλληλα, απέρριψε εκ νέου την κήρυξη λιμού από τον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας την έκθεση ως «εντελώς κατασκευασμένη».

Μετά από σχεδόν 23 μήνες αδιάκοπων συγκρούσεων, που ξεκίνησαν μετά την έφοδο της Χαμάς στη νότια ισραηλινή επικράτεια στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προήδρευσε σε συνεδρίαση «πολιτικού» χαρακτήρα στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της Γάζας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο. Ωστόσο, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για αυτή τη συνάντηση, η οποία παρουσιάστηκε ως «ευρεία σύσκεψη» για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας. Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχε και ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνής απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή.

Συνεχείς απώλειες και αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανησυχίες

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 38 νεκρούς σε πρόσφατους βομβαρδισμούς και συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις, σε έναν θύλακα που έχει υποστεί καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ενός γενικευμένου λιμού.

Η επιβεβαίωση πληροφοριών από ανεξάρτητες πηγές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι ισραηλινές αρχές και της δυσχερούς πρόσβασης των διεθνών μέσων σε κρίσιμες περιοχές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν σήμερα περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, δηλώνουν πως επιχειρούν στα περίχωρα της πόλης με στόχο την «καταστροφή τρομοκρατικών υποδομών» της Χαμάς. Σύμφωνα με τον στρατό, η απομάκρυνση των αμάχων θεωρείται «αναπόφευκτη» για την ασφάλειά τους, καθώς η περιοχή περιγράφεται ως το τελευταίο ισχυρό προπύργιο της Χαμάς. Πολλοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις οικίες τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων. Η Τάλα αλ Χατίμπ, κάτοικος της συνοικίας Ζαϊτούν, περιγράφει: «Αεροπλάνα βομβάρδιζαν και drones πετούσαν όλη νύχτα… Είμαστε ακόμη στο σπίτι μας, κάποιοι γείτονες έφυγαν. Αλλά, όπου κι αν πας, σ’ ακολουθεί ο θάνατος!».

Εντεινόμενη πολιτική πίεση και διαρκείς μετακινήσεις αμάχων

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από το εσωτερικό και το εξωτερικό, προκειμένου να βάλει τέλος στη σύγκρουση. Το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του έχει εγκρίνει σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας. Η πλειονότητα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της μολυσμένης από τον πόλεμο παραθαλάσσιας περιοχής έχουν αναγκαστεί σε αλλεπάλληλες μετακινήσεις.

Ο ΟΗΕ εκτιμά πως αυτή την περίοδο, στον ευρύτερο αστικό ιστό της πόλης και στους καταυλισμούς προσφύγων γύρω της, διαμένουν περίπου ένα εκατομμύριο άτομα. Παράλληλα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε με την απόλυτη καταστροφή της πόλης, εφόσον η Χαμάς δεν αφοπλιστεί και δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν αξιώνοντας συνάψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου. Στους δηλωμένους στόχους του Ισραήλ περιλαμβάνονται η ήττα και ο αφοπλισμός της Χαμάς, η απελευθέρωση των ομήρων και η ανάληψη ελέγχου για την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να αναλάβει την διακυβέρνηση η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αποκλειστεί, ενώ επιδιώκεται η εγκαθίδρυση «πολιτικής, ειρηνικής κυβέρνησης που δεν θα είναι ισραηλινή».

Κρίση λιμού και διεθνείς καταγγελίες

Η ανθρωπιστική κρίση εντείνεται, καθώς οι ισραηλινές αρχές εξακολούθησαν να περιορίζουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, επιτρέποντας μόνο μικρό μέρος της να φτάσει, γεγονός που ανθρωπιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν «εντελώς ανεπαρκές».

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στη Γάζα, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ισραήλ. Η έκθεση του ΟΗΕ βασίστηκε στο ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC). Η ισραηλινή κυβέρνηση υπερασπίζεται τη θέση ότι «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», απαιτώντας την άμεση ανάκληση της έκθεσης, την οποία χαρακτηρίζει «εντελώς κατασκευασμένη».

Οπτικά ντοκουμέντα των τελευταίων ημερών καταγράφουν συχνά Παλαιστίνιους, ακόμα και μικρά παιδιά, να ζητούν βασικά είδη διατροφής από ανθρωπιστικές οργανώσεις σε διάφορα σημεία της Γάζας. Όπως επισήμανε η Ίνγκερ Άσινγκ, επικεφαλής της Save the Children, κατά την ομιλία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υφίστανται ακραίο οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν. Αργά και οδυνηρά».

Τραγικός απολογισμός και ανθρώπινο κόστος

Από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχασαν τη ζωή τους 1.219 άτομα στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως άμαχοι, με βάση τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Από τους 251 απαχθέντες εκείνης της ημέρας, 49 παραμένουν ακόμα στον θύλακα — με 27 εξ αυτών να έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Από τις μαζικές ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν, πάνω από 62.895 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως άμαχοι, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.