Νέος γύρος αεροπορικών επιθέσεων καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Συρία, ύστερα από ισραηλινά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις της περιοχής Κίσουα, νοτιοδυτικά της Δαμασκού. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, βασιζόμενο σε συριακές στρατιωτικές πηγές και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο El Ekhbariya, πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση του Ισραήλ μέσα σε ένα μόνο 24ωρο.

Η Κίσουα, αλλά και η γειτονική Τζαμπάλ Μάνεα, αποτελούσαν παλιότερα στρατηγικά φυλάκια που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών κατά τη διάρκεια της εποχής Άσαντ, παγιώνοντας τη σημασία τους στον συριακό χάρτη των συγκρούσεων.

Σε ερώτημα που του απηύθυναν σχετικά, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε λακωνικά: «Δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές».

Αντίδραση της Δαμασκού – Καταδίκη με επίκληση του διεθνούς δικαίου

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδίκaσε ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, αφήνοντας πίσω της έξι νεκρούς στρατιώτες. Η Δαμασκός υπογράμμισε ότι η επίθεση αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ», αλλά και έμπρακτο πλήγμα στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το χτύπημα στην Κίσουα εντάσσεται στη «συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική της ισραηλινής κατοχής που αποσκοπεί στην υπονόμευση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή».

Ανώτατος αξιωματούχος του συριακού Υπουργείου Άμυνας διευκρίνισε πως το ισραηλινό drone έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση της 44ης μεραρχίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Από ισραηλινή πλευρά, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή σχόλιο για τα συμβάντα.

Εντεινόμενη ένταση και στο διπλωματικό πεδίο

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέγραψε δύο επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης κοντά στη Δαμασκό: η μία στόχευσε στρατιωτική βάση, ενώ η δεύτερη τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στη νότια Συρία σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία διεξάγονται διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Δαμασκού και Ιερουσαλήμ, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, με αντικειμενικό σκοπό τη σύναψη συμφωνίας που θα περιορίσει τις εντάσεις στην περιοχή.

Το Ισραήλ και η Συρία, επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα απευθείας συνομιλίες στο Παρίσι, σε μια εξέλιξη που ενίσχυσε τις ελπίδες για ενδεχόμενη σταδιακή αποκλιμάκωση, ενώ εντείνονται οι αναφορές για πιθανή συμφωνία στο πεδίο της ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ έχει πολλαπλασιάσει τα πλήγματα στη συριακή επικράτεια μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στις αρχές Δεκεμβρίου, διατηρώντας σταθερά υψηλό τον βαθμό κινητικότητας στην περιοχή της Νότιας Συρίας.