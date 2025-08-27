Το Ισραήλ ζήτησε επίσημα την απόσυρση της έκθεσης που αποτέλεσε τη βάση για τον ΟΗΕ να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών. Η ισραηλινή πλευρά αμφισβητεί τόσο την αξιοπιστία, όσο και τα κίνητρα των συντακτών της έκθεσης, δημιουργώντας νέο πεδίο έντασης στη διεθνή συζήτηση για την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει περιορίσει δραστικά, και κατά διαστήματα διακόψει εντελώς, την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας. Η κλιμάκωση της έντασης ξεκίνησε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εντός ισραηλινού εδάφους.

Αντιπαράθεση για τα στοιχεία της έκθεσης

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ, υποστήριξε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (Integrated Food Security Phase Classification – IPC) είναι “πολιτικοποιημένο” και ότι “παραποίησε” βασικά στοιχεία στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, “Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του”.

Ο Μπαρ Ταλ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που το IPC δεν προβεί σε απόσυρση, το Ισραήλ θα ζητήσει από τους δωρητές του Ινστιτούτου να επανεξετάσουν τη χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι “δεν πρέπει να χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης”.

Η κατάσταση στη Γάζα και η διεθνής κριτική

Η έκθεση του IPC, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, κήρυξε κατάσταση λιμού που επηρεάζει περίπου 500.000 ανθρώπους στη βόρεια Γάζα, καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους. Επίσης, προβλέπεται επέκταση του λιμού σταδιακά σε περιοχές όπως το Ντέιρ ελ Μπάλα (κεντρικά) και το Χαν Γιούνις (νότια) έως το τέλος Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας τα δύο τρίτα της Γάζας.

Στη Γενεύη, ο επικεφαλής του συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, τόνισε ότι ο λιμός στη Γάζα “θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί” εάν δεν υπήρχε “η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ”. Καταλήγοντας, σημείωσε πως “αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά τα ευρήματα του IPC, τα οποία χαρακτήρισε “χονδροειδή ψεύδη”. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ “δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας” απέναντι στον πληθυσμό της Γάζας και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια που έχει επιτρέψει να εισέλθει στην περιοχή.

Η ισραηλινή υπηρεσία Cogat, υπεύθυνη για τη διαχείριση πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, απέρριψε επίσης την έκθεση ως “ψευδή και μεροληπτική”, ενώ ανακοίνωσε πως σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα σε μία ημέρα.

Αντικρουόμενες δηλώσεις και η πραγματικότητα στο έδαφος

Παρά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για την παροχή βοήθειας, ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν συστηματικά την αξιοπιστία αυτών των δηλώσεων. Επισημαίνουν ότι οι ισραηλινές αρχές περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα δράσης τους στο παλαιστινιακό έδαφος, στερώντας τη δυνατότητα ουσιαστικής ανταπόκρισης στην ανθρωπιστική κρίση.