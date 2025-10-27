Η ήττα από τη Λάτσιο με 1-0 ήταν η «σταγόνα» που ξεχείλισε το ποτήρι στη Γιουβέντους, η οποία έλαβε την απόφαση να απολύσει τον Ίγκορ Τούντορ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και κάπως έτσι, ο Κροάτης που ανέλαβε τα ηνία της «Γηραίας Κυρίας» μόλις τον περασμένο Μάρτιο, πληρώνει το βαρύ τίμημα της αποτυχίας.

Οι «μπιανκονέρι», με μόλις τρεις νίκες σε 11 αγώνες, δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες και πλέον βρίσκονται στην 8η θέση της Serie A, 12 ολόκληρους βαθμούς μακριά από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League.

Η απόφαση για αλλαγή προπονητή ήταν μονόδρομος. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και ημέρες επιβεβαιώθηκαν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι οποίοι ανέφεραν ότι η διοίκηση της Γιουβέντους αποφάσισε να «κλείσει» το κεφάλαιο Τούντορ, μετά και την καταστροφική ήττα από τη Λάτσιο.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor has been personally informed about Juventus decision to sack him this morning. Massimo Brambilla will be the interim coach ahead of club’s decision on new manager. pic.twitter.com/0wtcdPM5m8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

Η απόλυση του Κροάτη τεχνικού δεν είναι τυχαία. Όπως είχε αποκαλύψει ο Ντι Μάρτσιο, το συμβόλαιο του Τούντορ περιλάμβανε μια συγκεκριμένη ρήτρα που απαιτούσε τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League για την ανανέωσή του. Κάτι που, με την αγωνιστική πορεία της Γιουβέντους, φαντάζει πια ουτοπικό.

Η διοίκηση είναι σε αναζήτηση του νέου προπονητή, με τον Μάσιμο Μπραμπίγια, τεχνικό των ακαδημιών του συλλόγου, να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχος του Τούντορ. Το ρολόι της Γιουβέντους… τρέχει και η ανάγκη για σωστή επιλογή είναι επιτακτική, αν η ομάδα θέλει να ανακάμψει και να βρει ξανά τον δρόμο της προς τις επιτυχίες.