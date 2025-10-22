Ευρωπαϊκό clasico εικονικής πραγματικότητας: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους (MEGA 22.00). Η 22η αναμέτρηση της Βασίλισσας με τη Βέκια Σινιόρα ανοίγει ένα παράθυρο στο μέλλον.

Η Apple έχει τοποθετήσει 100 κάμερες στο Σαντιάγο Μπερναμπέου οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την έναρξη δοκιμών και αναφορών σχετικά με την εικονική πραγματικότητα.

Κοιτάζοντας το «μετασύμπαν» για την αύξηση των εσόδων της Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος του κλαμπ Φλορεντίνο Πέρεθ έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του «απείρου Μπερναμπέου», όπως το αποκαλεί το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να παρακολουθούν έναν αγώνα από το σπίτι τους σαν να βρίσκονται στο γήπεδο της Ρεάλ. Ουσιαστικά θέλει να μετατρέψει τους οπαδούς της Ρεάλ σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι αντί να πηγαίνουν στο Μπερναμπέου θα απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία από την πολυθρόνα του σπιτιού τους.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εμπειρία θα πρέπει να γίνει χρήση της ειδικής συσκευής της Apple η οποία κοστίζει περίπου 4.000 ευρώ στην Ισπανία.

Με ή χωρίς εικονική πραγματικότητα Ρεάλ και Γιουβέντους θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με τους Μερένγκες να αισιοδοξούν πως θα επαναληφθεί η Ιστορία.

Τρεις από τις τέσσερις φορές που η Ρεάλ έχει αντιμετωπίσει τους Μπιανκονέρι στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει κατακτήσει και τον τίτλο. Συνέβη τις σεζόν 2013/14, 2016/17 και 2017/18. Η μοναδική φορά που της ξέφυγε ήταν τη σεζόν 2014/15 όταν η Γιούβε την έθεσε νοκάουτ στα ημιτελικά.

Η Ρεάλ βρίσκει τη Βέκια Σινιόρα σε κακό φεγγάρι. Προέρχεται από την πρώτη της ήττα στη Serie A από την Κόμο η οποία συνοδεύεται από την έντονη φημολογία περί αντικατάστασης του προπονητή της Ιγκορ Τούντορ με έναν εκ των Σπαλέτι, Μαντσίνι ή Παλαντίνο.

Αντίθετα η Ρεάλ βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, είναι πρώτη στη βαθμολογία της Λα Λίγκα, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ πραγματοποιεί μέχρι στιγμής μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Στο ισπανικό πρωτάθλημα έχει πετύχει δέκα γκολ στις εννέα πρώτες αγωνιστικές και στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ. Μόνο δύο παίκτες, ο Φιλίπο Ιντζάγκι (2002/03) και ο Ρονάλντο (2013/14) έχουν καταφέρει να πετύχουν επτά γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, μια επίδοση που σίγουρα θα κυνηγήσει ο Γάλλος στο αποψινό παιχνίδι. Το πόσο δύσκολο θα είναι η αποστολή της Γιούβε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου το αποκαλύπτουν οι αριθμοί. Η Ρεάλ είναι η ομάδα με τα περισσότερα συνολικά σουτ (48) και στην εστία (27). Εναντίον της Μαρσέιγ οι παίκτες της εξαπέλυσαν 15 σουτ στην εστία και με αντίπαλο την Καϊράτ άλλα δέκα.

Λίβερπουλ για restart

Γιατρικό για τις πληγές της αναζητά η Λίβερπουλ στην Deutsche Bank Park της Φρανκφούρτης απέναντι στην Αϊντραχτ.

Οι τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις έχουν γυρίσει τον χρόνο στο Ανφιλντ 11 χρόνια πίσω, στην εποχή του Ρότζερς. Προέρχεται επίσης από ήττα από τη Γαλατασαράι, ενώ συνολικά έχει υποστεί δύο ήττες στα τρία τελευταία παιχνίδια στη league phase, όσες στα 30 προηγούμενα παιχνίδια της στη διοργάνωση.

Από τα αξιοσημείωτα των Κόκκινων είναι οι 28 αγώνες τους χωρίς ισοπαλία στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η τελευταία είχε σημειωθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2020 με αντίπαλο τη Μίντιλαντ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιλογές που θα κάνει στην ενδεκάδα ο Αρνε Σλοτ, αφού μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπήρξαν φωνές που ζητούσαν να μην ξεκινούν βασικοί οι Σαλάχ και Κέρκεζ, ενώ αμφιβολίες υπάρχουν και για την παρουσία του Ισάκ στο αρχικό σχήμα.

Μπάγερν – Μπριζ

Μία ημέρα πριν υποδεχτεί την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η Μπάγερν επέκτεινε για δύο ακόμα χρόνια το συμβόλαιο του προπονητή της Βενσάν Κομπανί, μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μια κίνηση που δείχνει αν μη τι άλλο εμπιστοσύνη στον Βέλγο, ο οποίος αυτή τη στιγμή κοουτσάρει την πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη.

Η στατιστική της βαυαρικής ομάδας προκαλεί ίλιγγο. Αυτή τη στιγμή τρέχει σερί 11 νικών, ενώ η τελευταία εντός έδρας ήττα της σε ομίλους/league phase έχει καταγραφεί πριν από 12 χρόνια και 35 παιχνίδια, τον Δεκέμβριο του 2013, με δράστη τη Μάντσεστερ Σίτι.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το ρεκόρ των πέντε συνεχόμενων νικών της Μπάγερν επί βελγικών ομάδων με συνολικό σκορ 12-1. Η τελευταία ομάδα που σκόραρε στο Μόναχο ήταν η Αντερλεχτ τον Μάρτιο του 1986.

Ιδιαίτερη στιγμή θα είναι για τον αρχηγό της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, καθώς θα συμπληρώσει 153 συμμετοχές σε αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ ξεπερνώντας τον Καρίμ Μπενζεμά και θα εισέλθει στο top 5. Κορυφαίος όλων είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 183 συμμετοχές και ακολουθεί ο Ικερ Κασίγιας με 177. Ωστόσο αν ο Νόιερ φύγει απόψε με το τρίποντο αγκαλιά θα ξεπεράσει το ρεκόρ του ισπανού άλλοτε διεθνούς πορτιέρο ως ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες νίκες (102).

Ο μεγαλύτερος εχθρός της Μπριζ είναι φυσικά ο Χάρι Κέιν, ο οποίος βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του. Ο άγγλος επιθετικός έχει πετύχει 19 γκολ σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, τέσσερα εκ των οποίων στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο γενικά αυστηρός Λόταρ Ματέους δήλωσε πως δεν έχει δει καλύτερο επιθετικό στον κόσμο από τον Κέιν αυτή την περίοδο. Πράγματι ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας εκτός από τα γκολ συμμετέχει ιδιαίτερα και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού όπως έδειξε με εντυπωσιακό τρόπο στο τελευταίο Klassiker.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Αθλέτικ – Καραμπάγκ, Γαλατασαράι – Μπόντο/Γκλιμτ, Αταλάντα – Σλάβια Πράγας, Τσέλσι – Αγιαξ, Μονακό – Τότεναμ, Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ.