Μετά από χρόνια παρουσίας στον χώρο της ψυχαγωγίας με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ, το Netflix ετοιμάζει μια εντυπωσιακή κίνηση καθώς έχει καταθέσει πρόταση-μαμούθ για την απόκτηση μέρους των δικαιωμάτων του Champions League από τη σεζόν 2027-28.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα όπως The Times, The Guardian και The Sun, η πλατφόρμα ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει το λεγόμενο “global first pick” — το δικαίωμα να επιλέγει και να προβάλλει παγκοσμίως έναν κορυφαίο αγώνα κάθε αγωνιστική — με ελεγχόμενη προσέγγιση που δεν θα ευνοεί συνεχώς τις ίδιες ομάδες.

Η πρόταση του Netflix εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ανεβάσει την αξία των τηλεοπτικών & streaming δικαιωμάτων της UEFA στα 5 δισ. ευρώ ετησίως, από τα 4,4 δισ. που αποδίδουν σήμερα. Το μοντέλο προβλέπει μακροχρόνιες συμφωνίες, διάρκειας έως και έξι ετών, με διεθνή προσανατολισμό και μικρότερη εξάρτηση από παραδοσιακές τηλεοπτικές πλατφόρμες.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει να επεκτείνει την ίδια στρατηγική και σε άλλα μεγάλα αθλήματα, αρχίζοντας από Formula 1 και MotoGP. Στις ΗΠΑ, τα δικαιώματα της Formula 1 ανήκουν στην ESPN ως το 2025, όμως με τη λήξη αυτών των συμβολαίων ανοίγει ο δρόμος για νέους διεκδικητές.

Το Netflix, το οποίο έχει ήδη προσδώσει νέο ενδιαφέρον στη Formula με τη σειρά Drive to Survive, θεωρείται από πολλούς ιδανικός υποψήφιος για ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει live μετάδοση με storytelling και μεγάλες παραγωγές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Liberty Media, ιδιοκτήτρια της Formula 1, απέκτησε πρόσφατα το 86% της Dorna Sports, της εταιρείας που διαχειρίζεται εμπορικά και τηλεοπτικά δικαιώματα του MotoGP. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο πρωταθλήματα βρίσκονται υπό κοινή «στέγη», διευκολύνοντας πιθανές κοινές συμφωνίες διανομής.

Αν η συμφωνία προχωρήσει, το Netflix θα δοκιμαστεί σε πεδίο live μετάδοσης — όπου κυριαρχούν σήμερα παίκτες όπως η Amazon Prime, η Apple TV και η Paramount+. Η πρόκληση είναι μεγάλη: να συνδυάσει υψηλή ποιότητα, άμεση αναμετάδοση χωρίς καθυστερήσεις και οικονομικά προσιτές τιμές για τον θεατή.

Σε κάθε περίπτωση, αν το Netflix καταφέρει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Champions League και αργότερα της Formula 1 ή του MotoGP, θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των αθλητικών μεταδόσεων — ανοίγοντας το δρόμο για ένα νέο μοντέλο όπου τα μεγάλα γεγονότα δεν θα φιλοξενούνται μόνο στην τηλεόραση, αλλά σε μια ολοκληρωμένη streaming πλατφόρμα.