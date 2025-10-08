Σύμφωνα με τους Times, το Netflix είναι έτοιμο να φέρει τα «πάνω κάτω» στις τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων του UEFA Champions League, καθώς είναι έτοιμο να υποβάλλει πρόταση για μετάδοση ενός αγώνα σε παγκόσμια εμβέλεια για κάθε αγωνιστική της κορυφαίας συλλογικής διοργάνωσης.

Αυτό, αν η UEFA και το Netflix καταλήξουν σε συμφωνία, θα αρχίσει να πραγματοποιείται από την σεζόν 2027/28, με την UEFA να βγαίνει κερδισμένη με έσοδα αξίας 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ τη κάθε σεζόν. Τα έσοδα της διοργανώτριας αρχής αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% στη περίπτωση συμφωνίας, ενώ δεν αποκλείεται τα συνολικά έσοδα να ξεπεράσουν και τα 6 δισεκατομμύρια.