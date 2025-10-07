Η ιστορία του Έντ Γκιν, ενός φαινομενικά χαμηλών τόνων αγρότη από το Γουισκόνσιν, είναι ίσως η πιο φρικιαστική σελίδα στην ιστορία των αμερικανικών εγκλημάτων. Ο άνθρωπος, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μερικούς από τους πιο τρομακτικούς χαρακτήρες του κινηματογράφου – από τον Norman Bates στο “Psycho” έως τον Leatherface στο “Texas Chainsaw Massacre” – επιστρέφει στη δημοσιότητα χάρη στη νέα σειρά του Netflix “Monster: The Ed Gein Story”, που έχει γίνει viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Εντ Γκιν γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 1906 στο Λα Κρος του Γουινσκόνσιν. Μεγάλωσε σε ένα βαθιά θρησκευόμενο και αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον, υπό την κυριαρχική μητέρα του Αουγκούστα, η οποία του έλεγε πως ο κόσμος είναι αμαρτωλός και οι γυναίκες «εργαλεία του Διαβόλου».

Όταν οι γονείς του και ο αδελφός του έφυγαν από την ζωή, ο Γκιν ζούσε μόνος στο απομονωμένο αγρόκτημα της οικογένειας. Εκεί, άρχισε να επιδεικνύει παθολογική συμπεριφορά, σκάβοντας τάφους και συλλέγοντας μέλη ανθρώπων, τα οποία χρησιμοποιούσε για να φτιάχνει αντικείμενα και ρούχα.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα των Αρχών στο αγρόκτημα

Η φρίκη ήρθε στο φως στις 17 Νοεμβρίου 1957, όταν εξαφανίστηκε η Μπερνίς Γουόρντεν, ιδιοκτήτρια ενός μικρού καταστήματος εργαλείων. Οι αστυνομικοί, ακολουθώντας ίχνη από αίμα, έφτασαν στο σπίτι του Γκιν και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Στο αγρόκτημα εντοπίστηκαν το σώμα της Worden κρεμασμένο ανάποδα, χωρίς κεφάλι, έπιπλα, λάμπες και καλύμματα φτιαγμένα από ανθρώπινο δέρμα, κρανία, που χρησιμοποιούνταν ως μπολ, μάσκες φτιαγμένες από ανθρώπινα πρόσωπα και μια στολή από ανθρώπινο δέρμα, που φέρεται να φορούσε ο Γκιν για να «γίνει η μητέρα του»

Παράλληλα, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στοιχεία για τη δολοφονία της Μέρι Χόγκαν, μιας σερβιτόρας, που είχε εξαφανιστεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Ο Γκιν συνελήφθη, ομολόγησε τους δύο φόνους και κατηγορήθηκε επίσης για δεκάδες συλήσεις τάφων, αν και δεν αποδείχθηκαν όλες.

Η δίκη και το ψυχολογικό προφίλ

Ο Γκιν κρίθηκε ψυχικά ακατάλληλος για δίκη και εισήχθη σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Το 1968, μετά από νέα εξέταση, κρίθηκε ένοχος για τον φόνο της Bernice Worden, αλλά λόγω ψυχικής διαταραχής.

Έζησε το υπόλοιπο της ζωής του σε νοσοκομεία ψυχικής υγείας, μέχρι τις 26 Ιουλίου 1984, όπου απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Οι ειδικοί περιγράφουν τον Γκιν ως νεκρόφιλο, με ψυχαναγκαστικά στοιχεία ταύτισης με τη μητέρα του, ένα άτομο με σοβαρό ψυχολογικό τραύμα, το οποίο δεν ήταν σε θέση να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τις φαντασιώσεις του.

Η δραματοποίηση από το Netflix

Η νέα σειρά του Netflix “Monster: The Ed Gein Story”, σε παραγωγή των Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν, φέρνει στην οθόνη την πραγματική ιστορία του διαβόητου δολοφόνου.

Πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ στον ομώνυμο ρόλο και η Λόρι Μέτκαλφ στον ρόλο της μητέρας του Γκιν , σε μια δραματοποιημένη εκδοχή, που εστιάζει όχι μόνο στα εγκλήματα, αλλά και στην ψυχολογία του ίδιου και των μελών της οικογένειάς του.

Η σειρά — τρίτη σεζόν της ανθολογίας “Monster” μετά τους “Jeffrey Dahmer” και “John Wayne Gacy’ — έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με εκατομμύρια θεάσεις στο TikTok και το X (Twitter), με τους λάτρεις των true crime ιστοριών να ανυπομονούν για το επόμενο νέο επεισόδιο.