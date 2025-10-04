Ο Έλον Μασκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με στοχευμένες δηλώσεις εναντίον του Netflix, το οποίο κάλεσε τους εκατομμύρια ακόλουθούς του να μποϊκοτάρουν. Η αφορμή ήταν η αναβίωση μιας παλιάς διαμάχης γύρω από την παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων Dead End: Paranormal Park, που περιλάμβανε έναν τρανς χαρακτήρα και είχε ακυρωθεί ήδη από το 2023 μετά από δύο σεζόν.

Ο Μασκ, απαντώντας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) που κατηγορούσε το Netflix ότι «προωθεί μια woke ατζέντα για τα παιδιά», έγραψε: «Ακυρώστε το Netflix για το καλό της υγείας των παιδιών σας».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια σειρά σχολίων με αντι-τρανς περιεχόμενο, ενώ ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε και σε δημοσιεύσεις που επικρίνουν τον δημιουργό της σειράς, Hamish Steele, κατηγορώντας τον —χωρίς επιβεβαιωμένες αποδείξεις— ότι «χλεύασε» τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk. Ο Steele, μέσω της πλατφόρμας Bluesky, απάντησε ειρωνικά: «Μάλλον θα είναι μια πολύ περίεργη μέρα», ενώ αναδημοσίευσε σχόλια συναδέλφων του που χαρακτήρισαν τη σειρά του «υπέροχη και γεμάτη καλοσύνη».

Την επίθεση του Μασκ ενίσχυσαν και συντηρητικοί ακτιβιστές όπως ο Robby Starbuck, γνωστός για τις καμπάνιες του εναντίον εταιρειών που προωθούν πολιτικές διαφορετικότητας και ένταξης (DEI). Ο Starbuck έγραψε πως «κανείς δεν πρέπει να δώσει ούτε ένα δολάριο σε αυτή τη woke εταιρεία».

Το Netflix δεν σχολίασε επίσημα τις δηλώσεις.

Παρά τον θόρυβο στα social media, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση του Μασκ στη μετοχή της εταιρείας είναι ελάχιστη. Οι τίτλοι της Netflix έχασαν περίπου 4–5% μέσα στην εβδομάδα, αλλά οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση σε γενικότερες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η εταιρεία αριθμούσε 301,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του 2024, προτού σταματήσει να δημοσιεύει επίσημα στοιχεία συνδρομών και εστιάσει στα συνολικά έσοδα. Η κεφαλαιοποίησή της αγγίζει τα 490 δισ. δολάρια, με τη μετοχή να έχει αυξηθεί πάνω από 60% τον τελευταίο χρόνο.

«Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια αιτία για να πουλήσει κανείς τη μετοχή», σχολίασε ο Guy Adami, αναλυτής του CNBC. «Θα δείτε κάποιους να εγγράφονται στο Netflix μόνο και μόνο για να αντιδράσουν στο κάλεσμα του Μασκ».

Η Alicia Reese από τη Wedbush Securities πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις έγιναν πολύ αργά μέσα στο τρίτο τρίμηνο για να έχουν ουσιαστική επίδραση στις επιδόσεις της εταιρείας, ενώ τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων από τη διαφήμιση πιθανότατα θα αντισταθμίσει οποιαδήποτε απώλεια συνδρομητών.

«Οι αριθμοί τους θα βγουν καλοί», είπε χαρακτηριστικά. «Οι μετοχές δεν έχουν πληγεί σοβαρά».

Ο Tim Seymour της Seymour Asset Management συμφώνησε: «Ένα κύμα τίτλων στις ειδήσεις μπορεί να προκαλέσει στιγμιαίες μεταβολές, αλλά η αξία του Netflix είναι πολύ μεγάλη για να επηρεαστεί ουσιαστικά από ένα διαδικτυακό μποϊκοτάζ».

Το κάλεσμα του Μασκ θυμίζει την εκστρατεία μποϊκοτάζ κατά της Bud Light το 2023, έπειτα από διαφημιστική συνεργασία της μπύρας με την τρανς influencer Dylan Mulvaney — ένα κίνημα που είχε προκαλέσει αισθητή πτώση στις πωλήσεις της εταιρείας Anheuser-Busch InBev. Ωστόσο, οι αναλυτές θεωρούν ότι η περίπτωση του Netflix είναι διαφορετική.

«Αυτή η αντίδραση θα είναι μάλλον παροδική», δήλωσε η Karen Finerman, σχολιάστρια του CNBC. «Το Netflix έχει περάσει και χειρότερες θύελλες και πάντα επανέρχεται».

Παρά τη συνεχιζόμενη πολιτικοποίηση της ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ, η πλατφόρμα παραμένει κορυφαία δύναμη στην παγκόσμια αγορά streaming. Και όπως δείχνει η ιστορία, λίγα hashtags μπορούν να ταράξουν ουσιαστικά μια εταιρεία που διαθέτει σχεδόν 500 δισ. δολάρια αξία και εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές που συνεχίζουν να πατούν Play.