Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε τη νέα του σταυροφορία ενάντια στη «woke ατζέντα» των ΜΜΕ, καλώντας το κοινό του να ακυρώσει τις συνδρομές τους στο Netflix. Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ο Μασκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας επιτιθέμενος στην πλατφόρμα, μέσω περίπου 30 αναρτήσεων στους 227 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Χ (πρώην Twitter). Ο ιδιοκτήτης του Χ και διευθύνων σύμβουλος της Tesla κατηγόρησε το Netflix ότι προωθεί «τρανς ατζέντα» και περιέχει «σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο για παιδιά» σε σειρές όπως το CoComelon, το Strawberry Shortcake και το The Baby-Sitters Club.

«Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας», έγραψε την 1η Οκτωβρίου, κοινοποιώντας ένα meme όπου το Netflix παρουσιάζεται σαν Δούρειος Ίππος που κρύβει «τρανς woke ατζέντα» και εισβάλλει σε κάστρο με την επιγραφή «τα παιδιά σας».

Σε άλλη ανάρτηση, ισχυρίστηκε: «Το Netflix επιλέγει συνειδητά να πληρώνει ανθρώπους για να δημιουργούν σεξουαλικοποιημένο περιεχόμενο για παιδιά. Η ελευθερία του λόγου πρέπει να γίνεται σεβαστή, αλλά εδώ μιλάμε για πληρωμένο λόγο. Το Netflix βάζει το χέρι στην τσέπη του για να το προωθήσει». Αργότερα, ανάρτησε απόσπασμα από το Strawberry Shortcake: Berry in the Big City, όπου εμφανίζονται καρτούν drag queens, κατηγορώντας το Netflix για «grooming των παιδιών μας».

Ανάμεσα σε όσα αναδημοσίευσε, ήταν και ανάρτηση που υποστήριζε ότι το CoComelon παρουσιάζει «διαφυλετικούς γκέι μπαμπάδες» που μεγαλώνουν «τρανς μωρό», κάνοντας το νήπιο να «χορεύει ντυμένο σε drag». Ο Μασκ μοιράστηκε επίσης βίντεο από τη σειρά Dead End: Paranormal Park, η οποία είχε έναν τρανς πρωταγωνιστή, που έπαιζε ο ηθοποιός Ζακ Μπαράκ. Ο Μπαράκ δήλωσε στο Vanity Fair: «Μέσα στη θάλασσα μίσους, νιώθω τυχερός για την αγάπη και τους φίλους που έχω. Ελπίζω όλοι να κοιμηθούν καλά και να έχουν μια καλή μέρα».

Ο Μασκ σχολίασε με emoji «100» σε ανάρτηση του συντηρητικού podcaster Benny Johnson, που έγραφε ότι «το Netflix σεξουαλικοποιεί τα παιδιά μέσω ριζοσπαστικών θεμάτων που βαφτίζει “παιδική ψυχαγωγία”. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτισμικός πόλεμος, είναι ανήθικο και πρέπει να είναι παράνομο».

Ο ηθοποιός Ρομπ Σνάιντερ επαίνεσε τον Μασκ που «στέκεται απέναντι στην κατήχηση των παιδιών μας μέσω Netflix και Disney», ενώ τον προέτρεψε να αγοράσει μετοχές σε συντηρητική χριστιανική εταιρεία παραγωγής για να «αντισταθμίσει» το περιεχόμενο του Netflix.

Ο Μασκ έχει δημόσια αποκηρύξει την τρανς κόρη του, Βίβιαν Γουίλσον, η οποία άλλαξε επίσημα όνομα το 2022, καταγγέλλοντας ότι υπέστη συνεχείς πιέσεις από τον πατέρα της για την «θηλυκότητά» της. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του το 2024, υποστήριξε ότι «έχασε τον γιο του» επειδή «παρασύρθηκε» να εγκρίνει θεραπείες επιβεβαίωσης φύλου.

Παράλληλα, ο Μασκ έχει καταγγείλει ότι το Netflix «διακρίνει τους λευκούς» στις προσλήψεις του και ότι στηρίζει οικονομικά αποκλειστικά το Δημοκρατικό Κόμμα. Η πλατφόρμα, το καλοκαίρι του 2024, είχε εντάξει στο πολιτιστικό της υπόμνημα ρητή αναφορά στη σημασία της εκπροσώπησης και της καλλιτεχνικής ελευθερίας, τονίζοντας ότι στηρίζει δημιουργούς ακόμη κι αν τα έργα τους «έρχονται σε σύγκρουση με προσωπικές αξίες» των εργαζομένων.

Το Netflix δεν έχει απαντήσει ακόμη στα αιτήματα για σχόλιο.