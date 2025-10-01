Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του τεχνητής νοημοσύνης xAI ετοιμάζει έναν νέο ανταγωνιστή της Wikipedia, με την ονομασία Grokipedia. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε την Τρίτη και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελέσει «μαζική βελτίωση» της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας που βασίζεται σε εθελοντές συντάκτες.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Wikipedia για πολιτική μεροληψία, υποστηρίζοντας ότι προβάλλει κυρίως αριστερές απόψεις. Ο Μασκ, τα τελευταία χρόνια, έχει ταυτιστεί περισσότερο με θέσεις της δεξιάς πτέρυγας.

Η ανακοίνωσή του ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντέιβιντ Ζακς, στενού συμμάχου του και πρόσφατα διορισμένου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως επιτρόπου για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ζακς είχε επικρίνει τη χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση συστημάτων AI, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί αντικειμενική πηγή.

Η ονομασία Grokipedia προέρχεται από το chatbot της xAI, το Grok, το οποίο ο Μασκ έχει περιγράψει ως εργαλείο που «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό». Παρά τις φιλοδοξίες αυτές, το Grok έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια. Η εταιρεία απέδωσε τα περιστατικά σε λάθη προγραμματισμού.