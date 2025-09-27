Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ και ο πρίγκιπας Άντριου αναφέρονται σε νέα αρχεία που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου και σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα αρχεία που παραδόθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής φαίνεται να δείχνουν ότι ο Mασκ είχε προσκληθεί στο νησί του Επστάιν τον Δεκέμβριο του 2014.

Ξεχωριστά, ένας κατάλογος επιβατών για μια πτήση από το Νιου Τζέρσεϊ στη Φλόριντα τον Μάιο του 2000 αναφέρει τον Δούκα του Γιορκ μεταξύ των επιβατών.

Ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Ο Mασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί.

Εκτός από τον Mασκ και τον πρίγκιπα Άντριου, τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιέχουν επίσης τα ονόματα άλλων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, όπως ο επιχειρηματίας του διαδικτύου Πίτερ Τιλ και ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ.

Μια φράση στα αρχεία με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2014 αναφέρει: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».

Ένας κατάλογο επιβατών καταγράφει ότι ο πρίγκιπας Άντριου βρισκόταν σε πτήση με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000.

Ένα έντονα κωδικοποιημένο βιβλίο καταγράφει δύο αναφορές πληρωμών για μασάζ για έναν «Άντριου» τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2000.

Ενώ τα αρχεία του Παλατιού, οι φωτογραφίες και τα δημοσιεύματα του Τύπου από την εποχή εκείνη δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ περίπου την περίοδο που αναγράφεται στο πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο, δεν είναι σαφές ποιος είναι ο «Άντριου» στον οποίο αναφέρεται το λογιστικό βιβλίο.

Στις 11 Μαΐου 2000, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε στον ιστότοπό του ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να παραστεί σε δεξίωση της Εθνικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Παιδιών. Ο Άντριου επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Μαΐου, σύμφωνα με μεταγενέστερη ανακοίνωση.

Υπάρχει επίσης μια καταχώριση στα αρχεία που αναφέρεται σε ένα προγραμματισμένο γεύμα με τον Πίτερ Τιλ τον Νοέμβριο του 2017.

Περιλαμβάνουν επίσης μια καταχώριση σχετικά με ένα προγραμματισμένο πρωινό με τον Στιβ Μπάνον στις 17 Φεβρουαρίου 2019.

Τα αρχεία αναφέρουν επίσης προσωρινά σχέδια για ένα πρωινό με τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, τον Δεκέμβριο του 2014. Το 2022, ο Γκέιτς δήλωσε στο BBC ότι η συνάντησή του με τον Έπσταϊν ήταν «λάθος».

Δεν υπονοείται ότι όσοι αναφέρονται στα αρχεία γνώριζαν την φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα για την οποία συνελήφθη αργότερα ο Έπσταϊν.

Πηγή: BBC