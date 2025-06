Σε ανοιχτή και ανεξέλεγκτη ρήξη οδηγούνται ο Έλον Μασκ και ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες μετά τη λήξη της επίσημης συνεργασίας τους στον κυβερνητικό οργανισμό DOGE. Παρά τις αρχικές ενδείξεις για διατήρηση μιας συμβουλευτικής σχέσης, η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών παίρνει πλέον δραματική τροπή.

Έριξε «βόμβα» ο Μασκ: «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν»

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και του X (πρώην Twitter) εξαπέλυσε βαρύτατες αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου. «Ο Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν. Γι’ αυτό δεν τη δημοσιοποιούν» έγραψε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Σημειώστε αυτή την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θ’ αποκαλυφθεί».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025